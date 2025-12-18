ソフトバンクから自由契約となった有原航平投手（33）が、日本ハム入りを決断したことが24日、分かった。4年総額30億円規模の大型契約とみられる。メジャー再挑戦も含めた移籍を模索していた右腕を巡っては、残留交渉を続けていたソフトバンクの他、巨人も名乗りを上げる争奪戦に発展していたが、20年以来6年ぶりの古巣復帰で決着。2年連続最多勝右腕が北の大地に戻ってくる。

悩み抜いた末に、有原が下した決断は古巣復帰だった。球団側は4年総額30億円規模の好条件を提示したとみられ、交渉の中でこれ以上ない熱意を示したもようだ。

有原は日本ハムに在籍していた19年に15勝で最多勝を獲得するなど6年間で計60勝をマークした。20年オフにポスティングシステムを利用してレンジャーズへ移籍。メジャーでの2年間は登板15試合で3勝7敗、防御率7・57だったが、22年オフに日本球界へ復帰する際も、球団はオファーを出した経緯もある。

有原はソフトバンク移籍後も北海道遠征の際は球団フロントへ必ずあいさつへ出向くなど、良好な関係を続けていた。関係者によると、有原は年内に決断したい意向を示していたという。ソフトバンクや先発補強に動いていた巨人も大型契約を提示していたが、古巣の熱烈なラブコールが上回った。

チームの先発陣は今季9勝の北山、同8勝の達をはじめとする若手が台頭している。一方で2桁勝利を挙げたのは、有原と並ぶ14勝で最多勝と最多奪三振を獲得し、沢村賞に輝いたエース・伊藤のみ。今季、リーグ連覇を許したライバル球団のエース右腕の加入で、来季は「2年連続最多勝右腕コンビ」を軸とした先発ローテーションを組むことになる。

有原は過去6度の2桁勝利を挙げ、NPB通算98勝と実績は十分。前回にリーグ優勝＆日本一に輝いた16年も11勝を挙げて貢献するなど、勝利の味も知る。来季、就任5年目を迎える新庄監督にとっても、10年ぶりのリーグ優勝を目指す上で、有原は心強い強力なピースになる。

○…前年最多勝投手が複数そろえば21年ソフトバンク（千賀、石川柊）以来7チーム目となる。うち、今回の日本ハムのように他球団からの移籍でそろえば12年巨人の内海哲也とホールトン（前年ソフトバンク）以来2度目だ。なお、最多勝獲得年のオフに国内他球団へ移籍すれば5人目で、日本人では武田一浩（98年ダイエー→99年中日）、岩隈久志（04年近鉄→05年楽天）に次ぎ3人目となる。

◇有原 航平（ありはら・こうへい）1992年（平4）8月11日生まれ、広島県出身の33歳。広陵時代は3年時に春夏連続で甲子園出場し、選抜は4強入り。早大から14年ドラフト1位で日本ハムに入団し15年に新人王を獲得。21年にレンジャーズ移籍、23年に国内復帰しソフトバンク入り。19、24、25年に最多勝。1メートル90、100キロ。右投げ右打ち。