サーティワンのNO.1フレーバー「ラブラブポーションサーティワン」新登場！

サーティワンの人気フレーバー「ラブラブポーションサーティワン」が、2025年12月27日から期間限定で登場！「サーティワン #推しフレーバー総選挙 2025」で1位に輝いた「ラブポ」がパワーアップして、ハート型菓子がたっぷりの新しいフレーバーに変身しました。ラズベリーとホワイトチョコレートの絶妙な組み合わせに、さらに愛が詰まったミニハート型菓子が加わり、さらに魅力的に！

ラブラブポーションサーティワン、愛がいっぱいに！

ラブラブポーションサーティワン

「ラブラブポーションサーティワン」は、ラズベリーソース入りのハート型菓子がアクセントとなった、サーティワンの人気フレーバー「ラブポ」の進化版。

今回の新作では、ハート型菓子をミニサイズにして、さらに愛を込めたデザインに変更されました。

ホワイトチョコレートとラズベリーの魅惑的な味わいはそのままに、ミニハート型菓子がぷっくりとかわいらしく、見た目にも楽しい！

毎年のように愛され続けている「ラブポ」が、今年はさらに魅力的に進化したのです。

新しいハート型菓子がアクセント！ラブポ沼から抜け出せない魅力

新しい「ラブラブポーションサーティワン」の特徴は、ハート型菓子がたっぷり入っていること。

小さくてかわいいミニハート型菓子は、少しビターな味わいで、ラズベリーソースとホワイトチョコレートの組み合わせにぴったり！

ラブポファンが大好きな「ラブポのあの味」をそのままに、より愛情を込めたデザインが詰まっています。

毎年ファンの心を掴んで離さない「ラブラブポーションサーティワン」の新しいバージョンを、今年もぜひチェックしてみてください♪

ダブルで楽しむ！ラブラブポーションのおすすめコンビネーション

ジャモカアーモンドファッジ

ロッキーロード®

「ラブラブポーションサーティワン」はシングルで楽しむのも良いですが、ダブルで組み合わせてさらに楽しむこともできます！

例えば、「ジャモカアーモンドファッジ」と合わせれば、大人な味わいがプラスされ、コーヒーとチョコレートの絶妙なバランスを楽しめます。

また、「ロッキーロード®」との組み合わせでは、アーモンドやマシュマロの食感と一緒に、ラブラブポの甘酸っぱさが楽しめます。自分だけの最高の組み合わせを見つけて、特別なひとときを！

愛の味を満喫！ラブラブポーションサーティワンで幸せ気分を

「ラブラブポーションサーティワン」は、ラズベリーとホワイトチョコレートの組み合わせに、ミニハート型菓子が加わった新しいバージョンで登場！

これまでの魅力をそのままに、さらにパワーアップしたフレーバーが期間限定で楽しめます。

サーティワンのNO.1フレーバーが進化した「ラブラブポーションサーティワン」は、愛情たっぷりの味わいが口いっぱいに広がり、毎年ファンを虜にしています。