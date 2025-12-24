¡Ô¤¿¤¯¤í¤¦¤Î¡ØM-1¡ÙÀ©ÇÆ¡ÕÀìÌç²È¤¬Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡¢¶õµ¤¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¡È4ÉÃ¤Î´Ö¡É¤È·×»»¤µ¤ì¤¿¡È¸À¤¤¤È¤Á¤ê¡É
¡¡12·î21Æü¡¢Ì¡ºÍ¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ë¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù¤¬Ï»ËÜÌÚ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüËÜ¼Ò¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤¿¤¯¤í¤¦¤¬²áµîºÇÂ¿¤Î±þÊç¿ô¤È¤Ê¤Ã¤¿1Ëü1521ÁÈ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢21ÂåÌÜ¤Î²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥â¥¶¥¤¥¯¤ò¤«¤±¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¤Î²ÎÉñ´ìÄ®°û¤ß
¤¿¤¯¤í¤¦¤ÎÆÃÄ§Åª¤ÊÏÃ¤·Êý¤È¤Ï
¡Öº£Âç²ñ¤ÇºÇ½ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¿¤¯¤í¤¦¡¢¥¨¥Ð¡¼¥¹¡¢¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¤Î3ÁÈ¤Ç¡¢¥¨¥Ð¡¼¥¹°Ê³°¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤¤¤¦Ç®¤¤Àï¤¤¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤í¤¦¤¬8É¼¡¢¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬1É¼¡¢¥¨¥Ð¡¼¥¹¤¬0É¼¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¤¿¤¯¤í¤¦¤¬ºÇ½ª·èÀï¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥Í¥¿¤Ï11·î¤Ëºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ä¾¶á¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÉÔ´·¤ì´¶¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¥Ä¥Ü¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡º£²ó¤Î¤¿¤¯¤í¤¦¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ØM-1¡Ù»Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ìÈÌÅª¤ËÌ¡ºÍ¤Ï¥Ü¥±¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤Î¾ì¹ç¤ÏÌÀ³Î¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤¤¤¦¤Ê¤ì¤Ð¥Ü¥±¤ÈÂç¥Ü¥±¡£¤Þ¤¿¡¢ÏÃ¤·Êý¤â¤Û¤«¤Î·Ý¿Í¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀª¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ä¥Ã¥³¥ßÉÔºß¤ÎÃæ¤Ç´ÑµÒ¤¬¾Ð¤¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌÀ³Î¤ËÇ§¼±¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÆÃÄ§Åª¤ÊÏÃ¤·Êý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡ÆÃÄ§Åª¤ÊÏÃ¤·Êý¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÖÏÃ¤·Êý¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡Økaeka¡ÙÂåÉ½¤ÎÀéÍÕ²Â¿¥¤µ¤ó¤Ë¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¥³¥ó¥Ó¡¦¤¿¤¯¤í¤¦¤¬ÈäÏª¤·¤¿Ì¡ºÍ¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤·Êý¤ÎÂ¦ÌÌ¤«¤éÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Î¤¿¤¯¤í¤¦¤µ¤ó¤Î¥Í¥¿¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡È¾õ¶·¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¡É¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ×ÁÇ¤¬¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥±¤ÎÀÖÌÚ¤µ¤ó¤¬¸ÍÏÇ¤¤¡¢¤½¤³¤«¤é½ç±þ¤·¤Æ¤¤¤¯ÉôÊ¬¤¬ÌÌÇò¤¤Í×ÁÇ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¸«¤¨¤¿Í×°ø¤ÏÏÃ¤·Êý¤¬ºÙ¤«¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ Îã¤¨¤Ð¡¢10ÁÈ¤¬¶¥¤¤¹ç¤Ã¤¿1ËÜÌÜ¤Î¥Í¥¿¡£¤Þ¤ºËÁÆ¬¤«¤éÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¡¢¤È¤Á¤Ã¤¿ÏÃ¤·Êý¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥ê¡¢¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¡¢²¿¤è¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¤Ã¤Æ¡Ù¡Ø¤¢¤¢¡¢¤¢¤ì¤ò¸À¤¦¿Í¤ò¡¢²¿¤¬¤¤¤¤¤Î¤¢¤ó¤Ê¤ó¤·¤Æ¡Ù¤Ê¤É¡¢¤ï¤¶¤È¸ÀÍÕ¤ò¸À¤¤Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤½¤·¤Æ¸À¤¤¤È¤Á¤ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤ËºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡È¥Õ¥£¥é¡¼¡É¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Õ¥£¥é¡¼¤È¤Ï¸À¸ì³Ø¤ÎÍÑ¸ì¤Ç¡Ö¤¨¡¼¡×¡Ö¤¢¤Î¡¼¡×¡Ö¤¨¤Ã¤È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ìµ°Õ¼±¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò»Ø¤¹¡£
¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥Õ¥£¥é¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿ÏÃ¤·Êý¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¤Î¥³¥ó¥Ó¤â¤Û¤È¤ó¤É¤³¤Î¥Õ¥£¥é¡¼¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÖÌÚ¤µ¤ó¤À¤±¤Ï¡È¤¨¡Á¡¢WHO¡¢¤¨¡Á¡¢À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø ²ñÄ¹¡É¡È¤¨¡Á¡¢PCR¡¢¤¨¡Á5Ç¯Ï¢Â³¡¢ÍÛÀ¡É¤Ê¤É¡¢¥Õ¥£¥é¡¼¤ò¶î»È¤·¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ÑµÒ¤Ë¤ÏÀÖÌÚ¤µ¤ó¤¬¤è¤ê°ìÁØÍê¤ê¤Ê¤¯¡¢¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÀéÍÕ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤¿¤¯¤í¤¦¤Î¥Í¥¿¤Ï¡¢1ËÜÌÜ¤â2ËÜÌÜ¤â¡Ö¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÀÖÌÚ¤òÍ¶¤¤¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¾õ¶·²¼¤Ç¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤éÀÖÌÚ¤¬¥Ü¥±Â³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤ÎÌ¡ºÍ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀßÄê¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤¬¡Ö´Ö¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë4ÉÃ¤Î´Ö¤â½¨°ï¤Ç¤·¤¿¤Í¡£1ËÜÌÜ¤Î¥Í¥¿¤ÎºÝ¡¢ÀÖÌÚ¤µ¤ó¤¬¡È¤³¤³¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤ËÏÃ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡É¤È¤¤¤¦É½¸½¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÁêÊý¤Î¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤á¡¢4ÉÃ´Ö¤ÎÄÀÌÛ¤È¶¦¤Ëº¸±¦¤Ë»ëÀþ¤¬¥«¥¿¥«¥¿¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ4ÉÃ¤Î´Ö¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¡È¤¨¡¢À³Ê¡¢¤¦¤¥¡¢¤ª¤À¡Á¤ä¤«¡Á¡É¤ÈÅú¤¨¤ë¡£ ¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î´Ö¤Î¹©É×¤Ï2ËÜÌÜ¤âÆ±ÍÍ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ë½ÐÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±?¡É¡Ê´Ö¡Ë¡È¤¨¡¢¤¢¡Á¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤â¤Í¡Á¡É¤È¤¤¤¦¡¢²ñÏÃ¤Ë´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¡¢´Ö¤¬¼è¤é¤ì¤¿¤¢¤È¤Ë¤É¤ó¤ÊÏÃ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤«´üÂÔ¤·¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î´Ö¤ò¤¦¤Þ¤¯¶î»È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÇ½ª·èÀï¤ÇÈäÏª¤·¤¿2ËÜÌÜ¤Î¥Í¥¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Î¤â¤È¤Ç³¤³°¥É¥é¥Þ¤Î¿áÂØÉ÷¤Î²ñÏÃ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ëÎ®¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿á¤ÂØ¤¨¤Ã¤Ý¤µ¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢À¼¤Î¹âÄã¤Î´ËµÞ¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡È¡Ê¹â¡Ë¤À¤Ã¤Æ·¯¤Ï¡Á¡Ê¹â¡Ë¡¢¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ë½ÐÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¤¨¡Á?¡Ê¹â¡Ë¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Ê¤°¤È¤¤Ë¸ìÈø¤¬¿¤Ó¡¢¤½¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿á¤ÂØ¤¨¤Ã¤Ý¤µ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë´îÅÜ°¥³Ú¤âÅÁ¤ï¤ê¡¢É½¸½Ë¤«¤Ê°õ¾Ý¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ì¡ºÍ¤âÏÃ¤·Êý1¤Ä¤ÇÂç¤¤¯¸«¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£º£²ó¤Î¤¿¤¯¤í¤¦¤ÎÌ¡ºÍ¤Ï¥Í¥¿¤ÎÆâÍÆ¤ÈÏÃ¤·Êý¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Öº£²ó¤ÎÌ¡ºÍ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÍÞÍÈ¤Î¶î»È¤Î»ÅÊý¤Ç¡¢¿Í¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤â¥«¥á¥ì¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÀÖÌÚ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿¡È²¿¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¡É¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿¡ÈÌÀÎÆ¤ËÏÃ¤¹¡¢¼«¿®¤¬¤¢¤ë¿Í¡É¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÍÞÍÈ¤ÎºÙÉô¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÍÞÍÈ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æü¾ï¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê¼«Ê¬Áü¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Ì¡ºÍ³¦·¨¤Ë¿·¤¿¤ÊÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡¢¤¿¤¯¤í¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔÂç¤À¡£
15ºÐ¤«¤éÊÛÏÀ¤ò»Ï¤á¡¢Á´¹ñÊÛÏÀÂç²ñ4ÅÙÍ¥¾¡¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¾Þ¡¢Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿ÃÇÕ¤ò¼õ¾Þ¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢´ë¶È¤Î¿Í»öÉô¤ò·Ð¤Æ¡¢2019Ç¯³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥¨¥«¤òÀßÎ©¡£ÏÃ¤·Êý¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ökaeka¡×¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢·Ð±Ä¼Ô¡¢À¯¼£²È¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ÎÏÃ¤¹ÎÏ¤ò¿ôÃÍ²½¤·¡¢ÏÃ¤·Êý¤ò²þÁ±¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç7,000¿Í°Ê¾å¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ö¤¹¤´¤¤¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼100¡×¡¢Forbes JAPAN¡Ö¼¡Âå¤òÃ´¤¦¿·À±¤¿¤Á 2024Ç¯ÃíÌÜ¤ÎÆüËÜÈ¯¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×100Áª¡×¤ËÁª½Ð¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÏÃ¤·Êý¤ÎÀïÎ¬¡Ù¡£