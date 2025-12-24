ÊÆ¹ñ¡ÖÃæ¹ñÈ¾Æ³ÂÎ¤ËÄÉ²Ã´ØÀÇ0¡ó¡×¡Ä¡ÖTACO¡×ÈãÈ½¤ÎÃæ¡¢Æ±ÌÁ¤ÎÀ¤ÏÀ¡ÖÎä¤ä¤ä¤«¡×
ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬23Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢Ãæ¹ñ»ºÈ¾Æ³ÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÉ²Ã´ØÀÇ¤òÊÝÎ±¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÀÚ¼Â¤À¤Ã¤¿ÊÆ¹ñ»ºÂçÆ¦¤ÎÍ¢Æþ¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤¯Ãæ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×¡ÖµÙÀï¡×´ðÄ´¤È´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£È¾ÌÌ¡¢¹ÈÏ°Ï¤Ê´ØÀÇÉê²Ý¤È¹ñËÉÈñ»Ù½Ð³ÈÂç°µÎÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÊÆ¹ñ¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤Î¹ñÌ±¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ò¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÂ¸ºß¡×¤ÈÇ§¼±¤¹¤ëÀ¤ÏÀ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¢¡¡ÖÂÐ±þÉ¬Í×¤À¤¬¡ÄÄÉ²Ã´ØÀÇ0¡ó¡×
ÊÆÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¡ÊUSTR¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢È¾Æ³ÂÎ»º¶È¤Ç»ÙÇÛÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤È´·¹Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖËÇ°×Ë¡301¾ò¡×Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÃæ¹ñ»ºÈ¾Æ³ÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ´ØÀÇ¤ò´Þ¤àÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÄÉ²Ã¤Ç²Ý¤¹´ØÀÇÎ¨¤Ï0¡ó¤ËÀßÄê¤·¤¿¡×¤È´±Êó¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ»ºÈ¾Æ³ÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇÎ¨°ú¤¾å¤²¤Ï18¥«·î¸å¤Î2027Ç¯6·î23Æü¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê´ØÀÇÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´ØÀÇÉê²Ý¤Î30ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
USTR¤Ï¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢Ëö´ü¤ÎºòÇ¯12·î23Æü¤«¤éÃæ¹ñ»ºÈ¾Æ³ÂÎ¤ËÂÐ¤·¤ÆËÇ°×Ë¡301¾òÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£USTR¤ÏÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¤·¤À¤¤¤Ë¹¶·âÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ÈÏ°Ï¤ÊÈó»Ô¾ìÀ¯ºö¤È´·¹Ô¤òÆ°°÷¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ë¶È¤ÈÏ«Æ¯¼Ô¡¢ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤ò¿¼¹ï¤ËÉÔÍø¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÃæ¹ñ¤ÎÇüÂç¤ÊÊä½õ¶â¡¢³°¹ñ´ë¶È¤Îµ»½Ñ¶¯À©°ÜÅ¾¡¢ÃÎ¼±ºâ»º¸¢¤ÎÃ¥¼è¡¢ÉÔÆ©ÌÀ¤Êµ¬À©¡¢ÄÂ¶â¤ÎÍÞÀ©¡¢»Ô¾ì¸¶Íý¤òÌµ»ë¤·¤¿¹ñ²È¼çÆ³·×²è¤Ê¤É¤òÌäÂê¤Ë»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤·¤«¤·´ØÀÇÉê²Ý¤òÊÝÎ±¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ò°ÂÄê²½¤µ¤»¡¢Î¾¹ñ¼óÇ¾´Ö¤Î¹ç°Õ¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿®¹æ¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤â¡ÖÃæ¹ñ¤¬¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡ËÍ¢½Ð¤òÅýÀ©¤¹¤ë¾õ¶·¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Ãæ¹ñ¤È¤Î¶ÛÄ¥¤ò´ËÏÂ¤·¤è¤ÈÅØÎÏ¤·¤¿·ë²Ì¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï1´üÌÜ¤ËÃæ¹ñ»ºÈ¾Æ³ÂÎ¤Ë25¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°À¯¸¢¤Ï¤³¤ì¤ò50¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£ÄÉ²Ã´ØÀÇ¤¬ÊÝÎ±¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¹ñÈ¾Æ³ÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇÎ¨¤Ï50¡ó¤Ç°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¡£
¢¡Æ±ÌÁ¹ñ¤Î¹ñÌ±¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÂ¸ºß¡×
Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤â¶±¤¨¤ÆÆ¨¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÎTACO¡ÊTrump Always Chickens Out¡Ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥«¥Ê¥À¤Ê¤ÉÀ¾Â¦¤Î¼çÍ×Æ±ÌÁ¹ñ¤Î¹ñÌ±¤ÏÊÆ¹ñ¤òÈÝÄêÅª¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÊÆÀ¯¼£¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ý¥ê¥Æ¥£¥³¤¬À¤ÏÀÄ´ºº²ñ¼Ò¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤é4¥«¹ñ¤Î²óÅú¼Ô¤ÎÁêÅö¿ô¤ÏÊÆ¹ñ¤¬Â¾¹ñ¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤è¤ê¤à¤·¤íÌäÂê¤òºî¤ê½Ð¤¹·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¥«¥Ê¥À¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿²óÅú¤¬63¡ó¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ï52¡ó¤È¡¢²áÈ¾¿ô¤¬ÊÆ¹ñ¤òÈÝÄêÅª¤ËÇ§¼±¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î²óÅú¼Ô¤Î47¡ó¡¢±Ñ¹ñ¤Ç¤â46¡ó¤¬¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¤à¤·¤íÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÊÆ¹ñ¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÂ¸ºß¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤â¥«¥Ê¥À¤Î¾ì¹ç¡¢²áÈ¾¤Î56¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤â¤³¤¦¤·¤¿²óÅúÈæÎ¨¤Ï40¡ó¤Ç¡¢¡Ö¥×¥é¥¹¤ÎÂ¸ºß¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¡Ê¥É¥¤¥Ä29¡ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹34¡ó¡Ë¤è¤êÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£±Ñ¹ñ¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ¤ò¡Ö¥×¥é¥¹¤ÎÂ¸ºß¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬41¡ó¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÂ¸ºß¡×¤Î35¡ó¤è¤ê¤ä¤äÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
È¾ÌÌ¡¢ÊÆ¹ñ¹ñÌ±¤Î49¡ó¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤¬Æ±ÌÁ¹ñ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¡¢51¡ó¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤¬¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç¥×¥é¥¹¤ÎÌò³ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£