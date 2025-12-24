ホワイトソックス移籍が決まった村上が入団会見

ホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億2000万円）で契約を結んだ村上宗隆内野手は22日（日本時間23日）、本拠地で入団会見を行った。日本を代表する主砲の左手首には“高級時計”がキラリ。ファンも「凄くカッコいい」「すごく高そう」と興味を示していた。

村上が左手首に着けていたのは、スイスの高級時計ブランド「パテック・フィリップ」のグランド・コンプリケーション。その中でも特別モデルとして人気の高いセレスティアルと見られ、公式ホームページによると定価は7735万円となっている。

X（旧ツイッター）では「なななななな7000万!?」「時計の価値も凄いけど、これを身につける村上選手の存在感も圧倒的」「ぎょえーーー！」「すでに腕時計がメジャー級」「クソかっけえなこの時計」などとファンの声が寄せられ、話題を集めている。

村上は2022年に打率.318、56本塁打、134打点で3冠王を獲得。NPB通算8年間で843安打、打率.270、246本塁打、出塁率.394、OPS.951と圧倒的な成績を残し、来季はホワイトソックスのユニホームを身に纏い、新たな挑戦が始まる。（Full-Count編集部）