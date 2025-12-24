【藤 和彦】住宅着工が4年で「5分の1」の大激減…バブル崩壊後の日本より酷い、中国不動産市場の「絶望的な惨状」

元高を求める声が相次ぐも

中国経済は意外にも堅調だ。

中国国営通信新華社は12月17日、「今年の経済成長率は5％前後になる見込みだ」と報じた。トランプ関税にもかかわらず、米国以外の輸出が大幅に伸びたことで政府の成長目標が達成される見込みだ。

だが、政府の経済運営を疑問視する専門家が増えているのも事実だ。

ブルームバーグは16日、「『輸出主導型経済からの転換を図り、低迷する個人消費を刺激するためには人民元の上昇が必要だ』とする声が元中銀当局者や中国人エコノミストから相次いでいる」と報じた。

国際決済銀行(BIS)によれば、物価変動を考慮した人民元の実質実効為替レートは2011年以来の安値圏にある。元安のおかげで輸出には好都合だが、これにより、構造改革へのモメンタムが失われるようでは元も子もないというのが専門家の見立てだ。

元高容認論が台頭しているものの、中国政府がこれを容認する可能性は低いと言わざるを得ない。「1985年のプラザ合意以降の急激な円高が日本の資産バブルとその崩壊を招いたという『教訓』が政策当局者の間で広く浸透している」との指摘があるからだ。

低迷する投資

元安を維持したとしても、デフレ輸出に対する国際的な批判が高まっているため、来年以降、中国の輸出は減少する可能性は排除できなくなっている。頼みの綱の輸出が鈍化すれば、中国経済は窮地に追い込まれることになるのは必至だ。

輸出とともに中国経済を牽引してきた投資はすでにスランプ状態にある。

中国の1〜11月の固定資産投資は前年に比べて3.4％増加した。ただ、伸び率は1〜10月の3.4％と同水準にとどまった。今年は通年ベースで1995年以来、初のマイナスになる見通しだ。財政難に陥る地方政府の投資縮小や、政府による過剰投資の抑制指示などが影響している形だ。

地方政府による1〜11月のインフラ投資は前年比1.1％減だった。過当競争が危惧される自動車業界への政府の介入も強まっている。

中国政府は16日、「自動車業界の価格行為に関するコンプライアンス指針」を公表すると、BYDなど中国自動車大手が相次いで支持を表明している。過当競争の是正を進めれば、自動車業界の投資が今後抑制されるのは時間の問題だろう。

バブル崩壊後の日本以上

固定資産投資以上に不動産投資は深刻な状況に陥っている。1〜11月の投資額は前年に比べて10.4％減少した。中国経済メディア「財新」は17日、「1〜11月の新規住宅着工面積は同時期の販売面積の59.5％にとどまった」と報じた。

中国の販売・着工比率は2003年以降、100％前後で推移していたが、2021年にバブルが崩壊すると100％を大きく割り込むようになり、今年はついに50％台に下落した。今年の住宅着工面積は2020年に比べて5分の1に激減しており、その減少幅はバブルの崩壊後の日本の比ではない。中国の不動産市場が深い調整局面に入ってしまったのだ。

中国経済は、インフラや製造業の設備、不動産開発といった固定資産投資への比重が高い、いわゆる投資頼みのモデルで成長を続けてきた。ここにきて、その限界が露呈してきている。

その影響を受けるのは中国の国民である。後編『ドイツへの「密入国」が急増中…トランプ関税と不況に怯える中国人が「欧州へ大脱出」を始めた理由』で見ていくように、中国での生活に見切りをつける国民も増えてきているようだ。

