YouTubeチャンネル「Kazi Movie」が、「先進のボート制御システム『ヘルムマスターEX』の実力を検証｜ヤマハYFR330」と題した動画を公開。ヤマハの最新フィッシングボート「YFR330」に搭載されたボート制御システム「ヘルムマスターEX」が、これまでのボート釣りの常識を覆すほどの利便性を実現している。



「ヘルムマスターEX」は、GPSと連動した先進のボート制御システム。動画では、その多彩な機能の中でも、特に釣りに役立つオートパイロット機能や船位保持機能について、東京湾でのタチウオ・カワハギ釣りを例に詳しく解説している。



まず紹介されたのが、オートパイロット機能を使った「流し釣り」。従来、風や潮を読みながら船を流すには熟練の操船技術が必要だったが、「ヘルムマスターEX」では複数のモードを使い分けることで、これを自動化できるという。例えば「方位維持モード」とオプションの「フィッシングサポートリモコン（FSR）」を組み合わせれば、船首を風上に向けたまま自動でスラスターを制御し、スパンカー（船尾につける帆）を使った遊漁船のような流し釣りが可能になる。また、ジョイスティックの「ドリフトポイント」機能を使えば、船体を風に真横に向けたまま流す「ドテラ流し」も自動で維持できる。これにより、船長も操船に気を取られることなく、釣りに集中できると説明した。



次に、カワハギ釣りで実証されたのが、船位を保持する「フィッシュポイント」機能だ。これはGPSと連動して、風や潮に流される船をその場に留めるもので、アンカーを打つ必要がない。動画では、風速7～8メートルの中でもほぼ同じ位置をキープし続ける様子が示された。ジョイスティックを倒すだけで数メートル単位の小移動も簡単なため、ピンポイントを狙うカワハギ釣りに最適だと指摘する。



さらに、初心者にとってハードルが高い離着岸も、ジョイスティック一つで簡単に行える。ステアリングを大きく回したり、何度もシフト操作をしたりすることなく、片手で直感的に船の前後左右への移動や回頭が可能だ。



ヤマハYFR330と「ヘルムマスターEX」の組み合わせは、船長の技量に頼らずとも、誰もがあらゆる釣りを高いレベルで快適に楽しめる、新しい時代のボート釣りのスタイルを提案している。これまで操船がネックでボート釣りをためらっていた人も、試してみてはいかがだろうか。



●ヤマハ発動機「ヘルムマスターEX」

https://www.yamaha-motor.co.jp/marine/lineup/outboard/helmmasterex/



