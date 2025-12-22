100均ってこんなのも売ってるの？おしゃれなデザインに一目惚れ♡いろいろ使えるピック

お弁当用のピックがたくさん販売されているダイソーで、おしゃれなデザインのピックを発見しました！まるで民芸品のような、素朴で和風なモチーフに一目惚れ♡飾りはさりげないですが、鮮やかな色合いで華やぎをプラスしてくれること間違いなしです！やや長いので、お弁当よりはピンチョスやお正月メニューにおすすめです。

商品情報

商品名：竹製ピックス（かんざし、12本）、竹製ピックス（ひも飾り、10本）

価格：各￥110（税込）

サイズ（約）：9cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480711980、4550480712239

おしゃれなデザインに一目惚れ♡ダイソーの『竹製ピックス』

ダイソーでは、お弁当用の可愛いピックがたくさん販売されていて、つい集めたくなってしまいますよね。

先日、ちょっと珍しいデザインの、おしゃれなピックを発見したので購入してみました。

今回ご紹介するのは『竹製ピックス』。今回はこちらの2種類を購入しましたが、公式オンラインストアで調べると他にもいくつかデザインがあるようです。

こちらは『竹製ピックス（ひも飾り、10本）』。ひも飾りが付いたピックです。

価格は110円（税込）。10本入りです。

和風のひも飾りが付いていて、民芸品のような雰囲気がとっても可愛いです♡

色とりどりの紐飾りが、華やかさをプラスしてくれます。

お弁当よりはピンチョスなどのメニューにぴったり！

一方こちらは『竹製ピックス（かんざし、12本）』。かんざしのようなデザインのピックです。

価格は、同じく110円（税込）。12本入りと、こちらのほうが入り数が少し多めです。

まるで、髪飾りのかんざしのようなモチーフが素敵です。

手作り品のような雰囲気がたまりません！

筆者はお弁当グッズ売り場で見つけましたが、どちらも長さが約9cmと長いので、1人用のコンパクトなお弁当箱には適していないような気がします。

また、竹串以外の部分は食品に触れないようにと説明書きにあったので、お弁当に使うには難しいかもしれません。

重箱などの大きめの器に使うか、ピンチョスなどのほうが使いやすかったです。

和風テイストなピックなので、お正月用にも良さそうです！

今回はダイソーの『竹製ピックス（かんざし、12本）』と『竹製ピックス（ひも飾り、10本）』をご紹介しました。

落ち着き感がありながら映えるデザインなので、大人が集まる場のおもてなしにもぴったり。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。