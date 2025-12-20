アストン・ビラvsマンチェスター・U スタメン発表
[12.21 プレミアリーグ第17節](ヴィラ・パーク)
※25:30開始
<出場メンバー>
[アストン・ビラ]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 2 マティ・キャッシュ
DF 3 ビクトル・リンデロフ
DF 4 エズリ・コンサ
DF 22 イアン・マートセン
MF 7 ジョン・マッギン
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 24 アマドゥ・オナナ
MF 27 モーガン・ロジャーズ
MF 44 ブバカル・カマラ
FW 11 オリー・ワトキンス
控え
GK 40 マルコ・ビゾット
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 16 アンドレス・ガルシア
DF 56 L. Routh
MF 10 エミリアーノ・ブエンディア
MF 26 ラマレ・ボハルデ
MF 53 ジョージ・ヘミングス
FW 17 ドニエル・マレン
FW 29 エバン・ゲサン
監督
ウナイ・エメリ
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 31 センネ・ラメンス
DF 15 レニー・ヨロ
DF 23 ルーク・ショー
DF 26 アイデン・ヘブン
MF 2 ディオゴ・ダロト
MF 7 メイソン・マウント
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マテウス・クーニャ
MF 13 パトリック・ドルグ
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
GK 22 トム・ヒートン
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 12 タイレル・マラシア
DF 33 タイラー・フレデリクソン
MF 38 ジャック・フレッチャー
MF 70 B. Mantato
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 61 シェイ・レイシー
監督
ルベン・アモリム
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります