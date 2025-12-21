「新劇場版 銀魂」入場者特典の座をかけた「キャラクター総選挙」開幕ゥゥゥ！！

シリーズ20周年プロジェクトのラストを飾る、完全新作アニメ映画「新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-」（2026年2月13日公開）。その公開を前に、日本全国のファンを巻き込んだ一大プロジェクト「銀魂入プレ争奪キャラクター総選挙」が12月21日よりスタートしました。

「主役だぞ？わかってるよな？」「俺に投票しないと●しちゃうぞ」とても選挙とは思えない物騒な言葉が並んでいますが、これは「銀魂」なので通常運転です。

■ 得票数上位3名が「フィルム」に クセが強すぎる候補者たち

本企画は、映画の入場者プレゼントの一つとして配布される「超限定キャラクターフィルム」に描かれるキャラクターを、ファンの投票で決めるというもの。投票で選ばれた上位3名のキャラクターが、実際の特典グッズとして制作・配布。まさにファンが特典のラインナップを左右する、参加型企画です。

立候補したのは、万事屋、真選組、攘夷党、そして今回の舞台となる吉原や春雨のメンバーなど総勢13名。公開された選挙ポスターには、それぞれのキャラクターらしい、そして実に銀魂らしいキャッチコピーが踊っています。

坂田銀時：「主役だぞ？わかってるよな？」 志村新八：「ツッコミはまかせてください!」 神楽：「私に票と酢昆布 たくさんよこすが良いネ」 土方十四郎：「真選組に一票頼む」 沖田総悟：「近藤さんに一票たのまァ 土方は●ね」 山崎退：「人気一位よりも踏み台一位に」 桂小太郎：「ヅランプじゃない桂だァァァ!」 神威：「俺に投票しないと●しちゃうぞ」

このほか、イケオジ枠を狙う阿伏兎や、花魁姿で立候補するエリザベスなど、多士済々なメンバーが名を連ねています。

なお、この選挙に参加するには「投票券」が必要です。ムビチケ（カード・オンライン・コンビニ含む）に記載された購入番号と暗証番号を特設サイトに入力することで投票が可能となります。

開票結果は、映画公開直後の2026年2月15日に発表予定。果たして誰が栄光の「入プレ」枠を勝ち取るのでしょうか。

■ 「銀魂 THE FINAL」地上波初放送など新情報も続々

選挙以外にも新情報が解禁されています。映画公開を記念し、2021年に公開されシリーズ歴代興行収入No.1を記録した「銀魂 THE FINAL」の地上波初放送が決定。2026年1月2日深夜24時45分より、テレ東系列などで放送されます。

また、12月21日からは本ポスタービジュアルを使用した「ムビチケカード第2弾」が発売開始となるほか、映画公開日と同日の2月13日には、公式ノベライズ「新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-」（JUMP j BOOKS）の発売も決定しました。

2026年の幕開けは、銀さんたちと一緒に熱く、そして騒がしくなりそうです。

