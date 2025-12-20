¡Ö¥¨¥í²á¤®¤ë¤«¤é¡Ä¡×ÅÇÂ©º®¤¸¤ê¥¤¥±¥Ü¤ÇÇº¤Þ¤·¤²¤Ë¡ÄÌ¡ºÍ³¦¤ÎÇ»¸ü¥³¥ó¥Ó¤Ë¡Ö¥¨¥í¤¤´é¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ë¡ª¡×20ºÐAKB48Èþ½÷¤¬¥¿¥¸¥¿¥¸
ÌÑÁÛÇúÈ¯¡ª¡¡¤â¤·¤âÆ©ÌÀ¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡©¡¡»þ´Ö¤òÄä»ß¤Ç¤¤¿¤é¡©¡¡1Æü¤À¤±½÷À¤ÎÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡©¡¡¥Ä¥Ã¥³¥ßÃ´Åö¤ÎÁêÊý¤«¤é¤¿¤º¤Í¤é¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥Ü¥±Ã´Åö¤ÏÇº¤Þ¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Í¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Äã²»¥Ü¥¤¥¹¤Ç¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥¨¥í²á¤®¤ë!?¡¡¡Ö¥¨¥í¡×¤¬¥ー¥ïー¥É¤Î¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡¢¡ÈÌ¡ºÍ³¦¤ÎÇ»¸ü¥³¥ó¥Ó¡É¤È¤Ï!?
¡ÚTVer¡Û¸À¤¤Êý¤¬¤¤¤Á¤¤¤Á¥¨¥í²á¤®¤ë!?¡Ö²¶¤â¹¥¤¡Ä¡Ä¡×¡Ö¸À¤¨¤ë¤ï¤±¤Í¤¨¤À¤í¡Ä¡Ä¡×¡¡¡ÈÌ¡ºÍ³¦¤ÎÇ»¸ü¥³¥ó¥Ó¡É¤¬¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥Í¥¿¤òÈäÏª
¡ÈÌ¡ºÍ³¦¤ÎÇ»¸ü¥³¥ó¥Ó¡É¤È¤Ï¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ßÃ´Åö¡¦¤ä¤Ê¤®¤È¥Ü¥±Ã´Åö¡¦¤ª¤Ó¤¬·ëÀ®¤·¤¿¥¿¥ë¥¿¥ë´Ø¿ô¡£¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¿ÍÎÏ¼Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡¢2024Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼ã¼ê¥³¥ó¥Ó¤À¡£
¤ä¤Ê¤®¤¬¡¢¡Ö¤â¤·¤âÆ©ÌÀ¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ëÇ½ÎÏ¤¬»È¤¨¤¿¤é¡¢¤ª¤Ó¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤¿¤¤¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢¤ª¤Ó¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡¢²¶¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡×¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ö¤ê¡¢¡Ö¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡×¤È·è¤á´é¤Ç¥Ý¥Ä¥ê¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤ª¤Ó¤Ï¡¢¡Ö²¶¡¢¥¨¥í²á¤®¤ë¤«¤é¡Ä¡Ä¡ª¡×¡Ö²¶¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÁÛÁü¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¥¨¥í²á¤®¤ë¤«¤é¡ª¡×¤È¡¢ÅÇÂ©º®¤¸¤ê¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤·¤â»þ´Ö¤ò»ß¤á¤ëÇ½ÎÏ¤¬»È¤¨¤¿¤é¡©¡×¡Ö¤â¤·¤â1Æü¤À¤±½÷À¤ÎÂÎ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤Ê¤®¤Î¼ÁÌä¤Ë¤â¡¢¤ª¤Ó¤Ï¡Ö¥¨¥í²á¤®¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç·è¤·¤ÆÅú¤¨¤Ê¤¤¡£¤ª¤Ó¤¤¤ï¤¯¡¢¡Ö²¶¤â¤¦Æ¬¥óÃæ¥Ô¥ó¥¯²á¤®¤Æ¹õ¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¡Ö²¶¤¬Ç½ÎÏ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦¥¨¥í¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤«»È¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢·ë¶ÉÈà¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤ª¤Ó¤ÎÌ¯¤Ë±ð¤Ã¤Ý¤¤ÏÃ¤·Êý¤Ë¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¿ÍÎÏ¼Ë¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤Î»³ºê¹°Ìé¤È¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¤ÎÄÍÃÏÉð²í¤Ï¡¢½ª»Ï¥Ë¥ä¥Ë¥ä¡£»³ºê¤ÈÄÍÃÏ¤«¤é¡¢¡ÖÌÌÇò¤¯¤Æ¤â¾Ð¤¤¤Å¤é¤¤¤Ç¤·¤ç!?¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡¦AKB48¤Î¹©Æ£²Ú½ã¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥Í¥¿»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤Ç¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÁÇÄ¾¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¹©Æ£¤Ë¡¢¤ª¤Ó¤Ï¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡Ö¤É¤³¤¬¡ÊÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡Ë¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥°¥¤¥°¥¤ÄÉµÚ¡ª¡¡Èà¤Ë¥¿¥¸¥¿¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹©Æ£¤Î¡¢¡Ö¥¨¥í¤¤´é¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª°ìÆ±¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¿¥ë¥¿¥ë´Ø¿ô¤Î¥¨¥í²á¤®¤ë¡Ê!?¡ËÌ¡ºÍ¤Ï¡¢12·î12Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¶¥»³¾®²°¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£Æ±ÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¶¥»³¾®²°¡Ù¿·¥á¥ó¥Ðー¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¼ê·Ý¿Í4ÁÈ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¶¥¥ä¥Þ-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤¬³«Ëë¡£ÞÕ¿È¤Î¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ë·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¿·¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¥¢¥ê¤Ê¤Î¤«¥Ê¥·¤Ê¤Î¤«¡¢»³ºê¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¸¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
