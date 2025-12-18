¡ÚÂÀÍÛ¤Î¥È¥Þ¥ÈÌÍ¡ÛÁÏ¶È20¼þÇ¯µÇ°¤ÇÎòÂåºÇÂç¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Æ¿·È¯Çä¡Ú¤×¤ê¤×¤êÂç¥¨¥Ó¡ßßÕ¤ê¥Á¡¼¥º¡Û
¥È¥Þ¥È¥é¡¼¥á¥óÀìÌçÅ¹¡ÖÂÀÍÛ¤Î¥È¥Þ¥ÈÌÍ¡×¤ÏÁÏ¶È20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÎòÂåºÇÂç¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Î¡Ø³¤Ï·¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥È¥Þ¥ÈÌÍ¡Ù¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿¡Ø¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥¨¥Ó¥¯¥ê¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥¨¥Ó¡¢ÌîºÚ¡¢ßÕ¤ê¥Á¡¼¥º¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñºà¤¬¥¨¥Ó¥È¥Þ¥È¥¹¡¼¥×¤È¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë°ìÇÕ¤À¡£
2025Ç¯12·î18Æü(¿å)¤«¤é2026Ç¯2·îËö¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¡¢²Á³Ê¤ÏÃ±ÉÊ1,280±ß(ÀÇ¹þ)¡¢¥»¥Ã¥È1,500±ß(ÀÇ¹þ)¡£
¡ÖÂÀÍÛ¤Î¥È¥Þ¥ÈÌÍ¡×¤Ï2006Ç¯ÁÏ¶È¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤È¥é¡¼¥á¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥È¥Þ¥È¥é¡¼¥á¥óÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢¡Èºá°´¶¤Ê¤·¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥é¡¼¥á¥ó¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡£¥È¥Þ¥È¤Î»ÝÌ£¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥¹¡¼¥×¤ÈÆ¦ÆýÆþ¤êÀ¸ÌÍ¤òÆÃÄ§¤È¤·¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤ÈÈþÌ£¤·¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÒÁÏ¶È20¼þÇ¯µÇ°¡Ø¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥¨¥Ó¥¯¥ê¡Ù¡Ó
¡Ø¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥¨¥Ó¥¯¥ê¡Ù¤Ï¡¢2012Ç¯¤Ë¸ÂÄêÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¡ÖÂÀÍÛ¤Î¥È¥Þ¥ÈÌÍ¡×»Ë¾åºÇÂç¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø³¤Ï·¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥È¥Þ¥ÈÌÍ¡Ù¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤¿20¼þÇ¯µÇ°¥á¥Ë¥å¡¼¡£
Ç»¸ü¤Ê¥¨¥Ó¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¤ÈÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃÀ½¥¹¡¼¥×¤Ï¡¢¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¤¬¹á¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¥È¥Þ¥È»ÅÎ©¤Æ¡£¶ñºà¤Ë¤Ï¡¢¤×¤ê¤×¤ê¤ÎÂç¥¨¥Ó¤È¥¤¥«¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¡¢¥¨¥ê¥ó¥®¡¢¤´¤Ü¤¦¥Á¥Ã¥×¡¢¤ì¤ó¤³¤ó¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«¤Ê¤ÉºÌ¤êË¤«¤ÊÌîºÚ¤ò»ÈÍÑ¡£¤µ¤é¤ËßÕ¤ê¥Á¡¼¥º¤È¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Ð¥²¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢Åß¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤Ä¶Ç»¸ü¥È¥Þ¥ÈÌÍ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥¨¥Ó¥¯¥ê(ÀÇ¹þ1,280±ß)
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¨¥ÓÌ£Á¹½Ð½Á¡×¤È¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¤é¤¡¥ê¥¾¡×¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥»¥Ã¥È¤âÍÑ°Õ¡£ÌÍ¤ò¿©¤Ù½ª¤¨¤¿¸å¤Î¥¹¡¼¥×¤Ë¥¨¥ÓÌ£Á¹½Ð½Á¤ò²Ã¤¨¡¢¡Ö¤é¤¡¥ê¥¾¡×¤Ë¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÏÂÍÎÀÞÃï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¤é¤¡¥ê¥¾¥»¥Ã¥È¡ÊÀÇ¹þ1,500±ß¡Ë
¡Ø¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥¨¥Ó¥¯¥ê¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯12·î18Æü(¿å)¤«¤é2026Ç¯2·îËö¤Þ¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£¡ÒÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡Ó
ÅìµþÅÔ:¶Ó»åÄ®ËÜÅ¹¡¢ÀÄ»³¥ª¡¼¥Ð¥ë¥Ó¥ëÅ¹¡¢ÂçÄÍËÌ¸ý»ÙÅ¹¡¢ËÜ½ê¸ãºÊ¶¶¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼»ÙÅ¹¡¢¾åÌî¹¾®Ï©»ÙÅ¹¡¢Ë½§Å¹¡¢À²³¤¥È¥ê¥È¥óÅ¹¡¢¥ß¡¼¥Ä¹ñÊ¬»ûÅ¹
¿ÀÆàÀî¸©:½½Æü»Ô¾ì»ÙÅ¹¡¢¸µ½»µÈ»ÙÅ¹¡¢Àîºê¥¢¥¼¥ê¥¢Å¹
ºë¶Ì¸©:¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëËÌ¸ÍÅÄÅ¹
ÂçºåÉÜ:Ê¡Åç±ØÁ°»ÙÅ¹