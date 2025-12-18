人気絶頂の競輪女王が突如引退→動物愛護活動家に！賞金すべてを注ぎ込んだ“セカンドキャリア”

ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。

【写真】“ネコ耳”ヘアースタイルで“ネコの街”を紹介する森千晴アナ

12月19日（金）放送の同番組では、「看板ネコin長崎 後編」や「動物愛護にすべてを懸ける！元競輪女王のセカンドキャリア」などを紹介する。

◆看板ネコin長崎

前回に引き続き、森千晴アナがネコの街・長崎へ。今回は、街の人気を支える個性豊かな看板ネコたちに密着する。

まずは、ネコ雑貨専門店。そこで出会ったのは、かわいすぎる洋服をまとうモフモフの「リアルマネキンネコ」社長だった。

驚きの散歩の様子と、そのお洋服スタイルの誕生秘話に迫る。

さらに、幸運を呼ぶと言われる「尾曲がりネコ」が暮らすカフェ＆バーへ。

衰弱した状態から奇跡の回復を遂げた看板ネコの感動秘話と、尻尾以外にも持つ、幸せを呼ぶ“ある特徴”を公開。

長崎に訪れたくなる、癒やし満載の特集となっている。

◆元競輪女王のセカンドキャリア

2021年に女子競輪界の頂点ガールズグランプリで優勝、通算獲得賞金1億円を達成したトップ選手・郄木真備さん。

人気絶頂の中で突如引退を決意した彼女が選んだ道は、動物愛護活動だった。

幼少期から「多くのネコいぬたちに幸せな家族を見つけてあげたい」と思い描いていた郄木さんは、それまでの賞金をすべて注ぎ込み、保護いぬと障がいを持つ人々がともに癒やしを得る複合福祉施設を開設。

「人も動物も幸せ」という理念のもと、全国の競輪場を舞台に譲渡会も開催している。

番組では、保護動物と競輪ファンの架け橋となる、郄木さんの熱い挑戦を追った。