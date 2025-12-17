アンジャッシュ渡部建、一連のスキャンダルで開花した“特殊能力”告白
お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建（53歳）が、12月16日に放送されたバラエティ番組「ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2」（ABEMA）に出演。一連のスキャンダルによって開花したという、“特殊能力”について語った。
番組は今回、日常の中で職業や経験から身についた“特殊能力”の話題になり、アンジャッシュ・渡部建が、ある“特殊能力”の思わぬ発現を告白する。
渡部は「“きのこ採り名人”とのロケで、擬態しているはずのきのこを次々見つける名人に驚かされて。“きのこ目”と言って、長年やってると、きのこが光って見えるようになるらしいんです」と、“熟練の目”でしか見えない存在の話を披露。
その上で、「僕もいろいろあったので……家の前に出た時、何十台と車が並んでいても、『あれが週刊誌の車だな』ってわかるようになったんです。“週刊誌目”がだいぶ身につきました」と苦笑いを浮かべながら話し、これには思わず一同大爆笑。
MCのラランド・サーヤからは「いらないな〜（笑）」とツッコミが入り、スタジオはさらなる笑いに包まれた。
