クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」がYouTubeで「【スゲー良い車!】2025新型カローラクロスZ納車4ヶ月での満足度採点! 内装･外装･実燃費･安全装備･車中泊チェックなどマイナーチェンジで良い点･残念な点をレポート! COROLLA CROSS」と題した動画を公開した。2025年モデルとしてマイナーチェンジした新型カローラクロス HYBRID Zを納車4ヶ月のオーナー目線で徹底レビュー。その驚異的な「商品力」と高い満足度を明らかにしている。



ワンソクTube氏は、自身の評価基準である「外装」「内装」「収納・ユーティリティ」「走り・安全装備」「総合おすすめ度」の5項目で採点。各項目で軒並み高得点を記録し、特に内外装の進化を絶賛した。



外装については83点を付け、「マイナーチェンジで見た目はかなり良くなった」と評価。前期モデルで好みが分かれたフロントマスクがハニカム状のグリルに変更された点を歓迎した。さらに、ウインカーが路面に照射される新機能「シグナルロードプロジェクション」についても「安全性的にも見た目的にもアリ」と高く評価した。



内装の満足度はさらに高く、90点という高得点を付けた。ワンソクTube氏は、このクラスのSUVでは珍しい「シートベンチレーション」の採用を「マジでスゴい」と称賛。さらに、アンビエントライトの追加やセンターコンソール周辺の質感が「高級車並み」に向上した点を挙げ、「コンパクトSUVの中ではダントツに内装の満足度は高い」と断言した。



走りや安全装備についても88点と高評価。静粛性の高さや滑らかなステアフィール、リッター20kmを超える実燃費などを挙げつつ、最新の運転支援機能が充実している点も満足度を高める要因だとした。



最終的な「総合おすすめ度」は90点。「とりあえず買って後悔するようなことはない」「欲しいと思ったら買ってOK」と太鼓判を押した。現在、人気のため受注停止となっている点が唯一のネガティブポイントだとしつつも、その圧倒的な商品力から、総合的に見て極めて満足度の高い一台であると結論付けた。