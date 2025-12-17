濃厚デミ×チーズタルタルのコクでぜいたくに！「トロ旨タルタル&デミグラコロ」を実食！

中央、グラコロ第2弾「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」単品490円〜、バリューセット790円〜

グラコロ史上初の試みとして、2回に分けて新商品を展開する今年。第1弾「コク旨ビーフデミグラコロ」（12月16日（火）販売終了）に続いて、第2弾として登場するのが「トロ旨タルタル&デミグラコロ」です！

包み紙のデザインは可愛らしい「ミトン」

「グラコロ®」に、ビーフのうま味たっぷりの濃厚なデミソースと、パルメザンチーズのコクやトリュフの芳醇な香りが特長のタルタルソースを合わせた「トロ旨タルタル&デミグラコロ」。なんともぜいたくな一品となっています。では、さっそく実食といきましょう！

ボリュームがすごい……！

包みを開けると、サックサクのグラタンコロッケに、濃厚なデミソースとタルタルソースが目に入ります。見た目からして、いつもの「グラコロ®」とは一味違う特別仕様で、ワクワクが止まりません！

バター香るふわふわの蒸しバンズ

ガブッと豪快に食べてみると、「グラコロ®」のクリーミーな味わいに、濃厚なデミソースとチーズのコクが加わり、ビーフシチューをイメージさせる深い味わいが口いっぱいに広がります。表現するなら、洋食プレート風のバーガーといった印象で、ご褒美感や特別感が味わえます！

グラタンコロッケの上にはソースがたっぷり！

「グラコロ®」独自のクリーミーなコロッケ

濃厚さのなかに、爽やかな酸味があり、"重たくない"のが絶妙。外はサクサク、中はトロトロのグラタンコロッケと、デミグラスとタルタルの2つのソースが見事に調和しています。冬の特別な一品として、ぜひ味わってほしいおいしさです！ ちなみに、開店から閉店まで、どの時間帯でも購入できるのもうれしいポイント！

ご褒美感のあるモーニング＆ランチに、お酒と一緒にディナーに。グルメな味わいで、満足感たっぷり！ 今年だけの「トロ旨タルタル&デミグラコロ」をぜひ味わってみて。

■「トロ旨タルタル&デミグラコロ」

価格：単品：490円〜、バリューセット：790円〜、朝マックバリューセット：690円〜、朝マックコンビ：550円〜

エネルギー：1個あたり、489kcal

ザクッ、トロ〜リ！ 食べると冬を感じる定番の「グラコロ®」を実食！

マクドナルドの冬といえばご存知「グラコロ®」単品440円〜、バリューセット740円〜

冬の風物詩として長年愛されている定番メニュー「グラコロ®」。2024年に史上初のリニューアルが行われ、ホワイトソースにチーズのコクを加え、よりクリーミーになって登場しました！

包み紙のデザインは冬ならではのアイテム「マフラー」

冬に「グラコロ®」の文字を見るだけで、ついワクワクしてしまいます。そんな期待に胸を膨らませながら、いざ実食！

一年の締めくくりにほっと温まる「グラコロ®」

エビとマカロニ入りのクリーミーなグラタンコロッケ、キャベツ、濃厚なタマゴソース、特製のコロッケソースなどをふわふわのバンズではさんだ完成された一品。一口目に感じるザクッという衣の食感とともに、クリーミーなグラタンソースが口の中に溶け出してきます。やっぱり冬はこれだなぁとホッとする、まさに定番の味わいです。

とろっとしたクリーミーさがたまりません

毎年この味を待っているファンも多いはず。今年もその期待を裏切らないおいしさに仕上がっています！

■「グラコロ®」

単品：440円〜、バリューセット：740円〜、朝マックバリューセット:640円〜、朝マックコンビ：500円〜

エネルギー：1個あたり、415kcal

手が止まらないおいしさ！「シャカシャカポテト ローストガーリックバター味」を実食！

「マックフライポテト」をいつもの違う味で楽しめます！

「グラコロ®」と一緒に楽しみたいのが「シャカシャカポテト ローストガーリックバター味」（ポテト単品+40円〜、バリューセット価格+40円〜）。香ばしいローストガーリックのうま味と、まろやかなバターの風味が、マックフライポテトと相性抜群の一品です。

ポテト単品、もしくはセット価格＋40円で注文できます

シャカシャカした袋を開けた瞬間に、ガーリックバターの力強い香りを感じ、食欲をそそります。食べてみると、バターの甘さとコク、まろやかさも感じられ、口に運ぶ手が冗談抜きで止まりません！ シャカシャカポテトを何種も食べてきたなかでも、今回の味は特にイチオシです。

「グラコロ®」のクリーミーさとも相性がよく、ガーリックバターの味変で最後まで飽きずに楽しめます。この味変はぜひ一度味わってほしい一品です♪

■「シャカシャカポテト ローストガーリックバター味」

価格：ポテト単品+40円〜、バリューセット価格+40円〜

エネルギー：シーズニング1個あたり、8kcal

グラコロ史上初となる第2弾の新商品「トロ旨タルタル&デミグラコロ」と、定番の「グラコロ®」、そして「シャカシャカポテト ローストガーリックバター味」の3種をご紹介しましたが、いかがでしたか？

「トロ旨タルタル&デミグラコロ」は、「グラコロ®」のクリーミーな味わいをさらに進化させた、今年だけの特別な一品。定番の「グラコロ®」と食べ比べて、それぞれの魅力を楽しむのもおすすめです。

今年の「グラコロ®」はまだ終わらない！ グラコロ第2弾で、冬をもっと楽しみましょう。

■「トロ旨タルタル&デミグラコロ」

販売期間：2025年12月17日（水）〜12月下旬予定（商品によって異なる）

※「グラコロ®」「シャカシャカポテト ローストガーリックバター味」は2025年11月26日（水）から販売中

取扱店舗：全国の日本マクドナルド店舗（一部店舗を除く）

※店頭価格は一部の店舗およびデリバリーでの価格は異なります。

詳細はウェブサイトをご確認ください。

https://www.mcdonalds.co.jp/campaign/gracoro/



▶▶「マクドナルド」の記事一覧はこちらから！



Text &Photo ：長戸 勲



●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

