梅澤美波2nd写真集発売を記念したパネル展が全国9書店で開催決定！先行カット第5弾も公開

乃木坂46梅澤美波の2nd写真集『透明な覚悟』（2026年2月3日発売）の先行カット第5弾が公開となり、併せて全国9書店でのパネル展開催も発表となった。

■先行カット第5弾はフィレンツェのメリーゴーランドで無邪気な“はにかみ梅スマイル”！

写真集先行カット第5弾は、梅澤が童心に返ってメリーゴーランドを楽しむ1枚だ。こちらはフィレンツェの中心部「レプッブリカ広場」にきらびやかに佇む、街のシンボル。凱旋門など芸術的な建物の中に突然現れたメリーゴーランドに、「乗りたい！」と目を輝かせる梅澤。時折無邪気に、でも少し照れくさそうにはにかむ姿が印象的だった。

また、写真集の発売を記念して、全国の書店9ヵ所でパネル展の開催も決定。写真集未収録のカットも展示予定だ。また、パネルは写真集購入者の中から抽選でプレゼントされる。それぞれのパネルは、本人直筆のサイン入りとなる（詳細は、後日発表）。

なお、パネル展の開催書店は下記の通り。開催日時など詳細は、各書店の公式サイトで確認しよう。

＜パネル展開催書店＞

◇東京：紀伊國屋書店新宿本店、SHIBUYA TSUTAYA、HMV＆BOOKS SHIBUYA、タワーレコード渋谷店

◇大阪：紀伊國屋書店梅田本店、TSUTAYA EBISUBASHI

◇名古屋：星野書店近鉄パッセ店

◇京都：ヨドバシカメラ マルチメデイア京都店

◇札幌：コーチャンフォー新川通り店

また、東京のSHIBUYA TSUTAYA、HMV＆BOOKS SHIBUYA、タワーレコード渋谷店、大阪のTSUTAYA EBISUBASHI、名古屋の星野書店近鉄パッセ店、京都のヨドバシカメラ マルチメデイア京都店、札幌のコーチャンフォー新川通り店の7店舗では、写真集ロケで使用した衣装も展示。東京の紀伊國屋書店新宿本店、大阪の紀伊國屋書店梅田本店では、等身大パネルを展示する。

2026.02.03 ON SALE

乃木坂46梅澤美波2nd写真集『透明な覚悟』

