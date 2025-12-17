【「Cold Snap」アップデート】 12月16日 実施 【遠征プロジェクト】 12月17日～ 受付開始

ネクソンは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用PvPvEエクストラクション・アドベンチャー「ARC Raiders」において、「Cold Snap」アップデートを12月16日に実施した。

本アップデートでは、降雪条件や凍傷の危険性が伴うマップコンディション「Cold Snap」が期間限定で追加。新規装備やレイダートークンなどを獲得できる季節限定イベント「Flickering Flames」、「Candleberry Banquet」が同時開催される。他にも、ホッケーをテーマにした衣装などが報酬となった無料バトルバスが登場する。

またプレーヤーが任意で進行状況をリセットし、新たな冒険を始められる「遠征プロジェクト」の受付が12月17日より開始。遠征プロジェクトへ参加すると、コインの総額に応じてスキルポイントが付与されるほか、保管庫スロット+12や期限付きのバフなど、様々な特典を受けることができる。

【Flickering Flames Winter Event | ARC Raiders】

本アップデートの詳細については、公式サイトにて公開されている。

□公式サイト

※アイテム名の表記は実際のゲーム内と異なる場合があります。

「Cold Snap」アップデート

マップコンディション「Cold Snap」追加

新マップコンディション「Cold Snap」が期間限定で登場。「Cold Snap」では、雪と霜のコンディションが追加され、その厳しい寒さから、屋外に長く留まると凍傷ダメージを受ける危険性がある。また、降雪による視界の悪さから、今まで以上に難しい戦闘が強いられる。

本マップコンディションでは、同時開催中の「Candleberry Banquet」イベントの進行に役立つ「Candleberry」を獲得できるほか、光をテーマにした素材（キャンドル・電球など）の発見確率が上がっている。

季節限定イベント開催

「Flickering Flames」

個人進行型イベント「Flickering Flames」がスタート。獲得経験値に応じて自動変換される「Merit」を集めれば、新規ギアや装備、レイダートークンなど全25段階ある豪華報酬を獲得可能となっている。

「Candleberry Banquet」

用意された5つのステージをクリアしていくことで、新規装備アイテムやレイダートークンなどのアイテムを獲得できる。また、同時開催中の「Flickering Flames」イベントの進行に必要な「Merit」も獲得可能。地上で特定のアイテム「Candleberry」などを収集して、バンケットテーブルの飾りつけをしよう。

無料バトルパス「Goalie Raider Deck」

12月26日より、無料のバトルパス「Goalie Raider Deck」が登場する。ホッケーをテーマにしたレイダー衣装やツール、その他様々な報酬をゲーム内通貨「Cred」を使用してアンロックできる。

遠征プロジェクト開始

遠征登録期間：12月17日～12月22日

プレーヤーが任意で進行状況をリセットし、新たな冒険を始められる常設コンテンツ「遠征プロジェクト」が開始される。本プロジェクトへ参加したプレーヤーは、レベル、スキル、所持品がリセットされる。その見返りとして、リセット時の倉庫内のアイテムとコインの総額に応じて、最大5個のスキルポイントが付与されるほか、限定アイテム「パッチワーク」や保管庫スロット+12、修理効率10%アップのバフなど、特別な報酬を獲得できる。

参加特典

【永久アンロック】

・レイダーのアウトフィット「パッチワーク」

・スクラッピー「清掃員の帽子」

遠征表示アイコン

スキルポイント(保管庫内の価値に応じて)

保管庫スロット+12

【期限付きバフ】

・修理バフ10%

・XP獲得量5%アップ

・スクラッピーから獲得する素材6%アップ

※スキルポイント、保管庫スロット、装飾アイテムは永久にアンロックされますが、次の遠征で旅立たない場合、アカウントバフは消失します。また、バフは次の3回の遠征でさらに強化される場合があります。あらかじめご了承ください。

ARC RAIDERS (C) 2025 Embark Studios AB. ARC RAIDERS and EMBARK trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Embark Studios AB. NEXON trademark and logo are trademarks or registered trademarks of NXC Corporation. (C) 2025 Epic Games, Inc. All rights reserved. Unreal, Unreal Engine and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the U.S. Patent and Trademark Office and elsewhere.