バレンタインはブラックサンダー♡配りやすい限定BOX登場

毎年さまざまな楽しみ方が広がるバレンタイン。今年はもっと気軽に、もっと自分らしく想いを届けてみませんか。ザクザク食感でおなじみのブラックサンダーから、バレンタイン限定仕様のBOXが登場します。かわいらしい世界観と、受け取る人の笑顔を想像できる仕掛けが詰まった一箱は、特別な相手はもちろん、友人や職場へのプチギフトにもぴったり。肩ひじ張らずに楽しめる、今の気分に寄り添うバレンタインを演出してくれます♪

気軽に贈れる限定バレンタインBOX

参考小売価格：864円（税込）

「ブラックサンダー バレンタインBOX」は、バレンタイン時期限定で登場するBOXタイプの商品。箱のまま渡しても、個包装を配り用にしても使いやすく、さまざまなシーンにフィットします。

バレンタインを楽しむブラックサンダーのキャラクターが描かれたデザインで、手に取った瞬間からイベント気分を高めてくれるのも魅力です。

セブン‐イレブンから濃厚ショコラシリーズ登場♡冬にときめくご褒美パン4選

ザクザク食感の定番チョコ

ブラックサンダーは、1994年の発売以来、多くの人に愛され続けてきたチョコバー。ほろ苦いココアクッキーとプレーンビスケットをチョコレートでコーティングした、満足感のある食べごたえが特長です。

食感の異なる素材が生み出す圧倒的なザクザク感は、誰に贈っても安心のおいしさとして支持されています。

想いが伝わるメッセージ個包装

個包装は、ブラックサンダーのキャラクターたちがデザインされた全5種類のメッセージ付き※。日頃の感謝やちょっとした気持ちを、さりげなく伝えられる工夫が詰まっています。

身近な人への「ありがとう」や、自分へのご褒美にもおすすめ。自由で気負わないバレンタインを後押ししてくれます。

※製造工程上、デザインは全種類入らないことがあります。

内容量：20本

発売日：2025年12月22日（月）

販売場所：全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど

※一部取扱いのない店舗もございます。

※インテージSRI+チョコレート市場推計販売規模（個数）期間：2024年8月～2025年7月

自由で楽しいバレンタインを♪

かしこまらずに気持ちを伝えたい今年のバレンタインには、「ブラックサンダー バレンタインBOX」がぴったり。確かな美味しさと遊び心のあるデザインが、贈る側も受け取る側も笑顔にしてくれます。

配りやすく、シーンを選ばないからこそ、感謝や応援の気持ちも自然に伝わるはず。ブラックサンダーと一緒に、自分らしいバレンタインを楽しんでみてください♡