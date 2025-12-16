ululis（ウルリス）が、韓国発の人気キャラクター「エスターバニー」と初コラボレーションした限定デザインアイテムを、2025年12月19日（金）から全国のドラッグストア・バラエティショップにて数量限定で順次発売する。

■エスターバニーで楽しむ特別なヘアケア

今回登場するのは、「ウルリス ピンクミー コントロール」シリーズのエスターバニー限定デザイン。リボンバニーとクリームバニーのキュートなイラストをあしらったパッケージに、ほんのり甘くフレッシュに広がるベルガモットピーチの香りを組み合わせ、バスタイムを華やかに彩る仕様となる。

ペアセットには、「リボンバニーのバスタイム」を描いたコラボ限定のオリジナル缶ミラーが付属。

使うたびに気分が高まる、特別感あふれるラインアップとなっている。

■商品情報

株式会社 H2O

ウルリス エスターバニー ピンクミー コントロール ペアセット価格：3,080円（税込）内容：シャンプー本体1個、ヘアトリートメント本体1個、缶ミラー1個

ウルリス エスターバニー ピンクミー コントロール ヘアオイル価格：1,540円（税込）内容量：100mL