この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

実業家のマイキー佐野氏が、自身のYouTubeチャンネルで『まだ早い?巨額資金が集まる"AI投資ブーム"の実態と本当のリスク』と題した動画を公開した。昨今盛んに議論される「AIによって職は奪われるのか」というテーマについて、技術革新の歴史を紐解きながら独自の視点で解説している。



佐野氏は、「AIによってなくなる職業」といった議論がニュースで頻繁に取り上げられている現状に言及し、技術革新があるたびに「必ずこの話題になってくる」と指摘する。その上で、結論として仕事は「減るが、なくなることはない」と断言した。根拠として過去のインターネット革命を挙げ、当時も多くの仕事がなくなると言われたが結果として残っており、業務の改善と生産性の向上に寄与したと説明する。



さらに佐野氏は、「職業がなくなるという噂」の裏には企業側の思惑が隠れていると分析する。AIブームを大きく見せることで自社製品やサービスへの関心を引くための誇大広告にも見えると述べた。特に日本の状況については、技術導入の遅れが逆に急激な雇用喪失を防いでいるという現実を解説している。



動画では1990年代のインターネット革命時に叫ばれた「ペーパーレス化」が完全には実現しなかった例も挙げられている。電子メールが普及した結果、内容を読むために印刷する人が増え、プリンターの稼働率が上昇したというパラドックスが発生した。これはデジタルデータへの不信感や物理的な確認を求める人間の心理が根底にあると分析される。同様に、「距離の消滅理論」に反して都市部への人口集中が進んだことや、情報過多の現代で仲介業者の重要性が増していることなど、過去の予測が外れた事例が提示されている。



佐野氏は、言語化しにくい暗黙知や直感、信頼関係といった要素が対面コミュニケーションを必要とし、都市の集積機能を維持したと説明する。イノベーションに不可欠なエコシステムや偶然の出会いは物理的集積によって生まれるため、インターネットの普及後も都市集中が続いたという。



最後に佐野氏は、技術の発展によって生まれるのは「ただの格差だけです」と結論づける。AIによって仕事がなくなるという単純な破壊理論ではなく、変化に対応できる者とできない者の間に格差が生まれるという、より複雑な現実を示唆した。技術革新がもたらす社会的影響を多角的に捉える視座は、変化の時代を生きる全ての層に参考材料を提供するものである。