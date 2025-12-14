ユニクロ「欧州逆輸入コート」とインナーダウンで寒さ＆冷たい風シャットアウト計画

＜GoodsPress Web 編集部員が買ってみた！使ってみた！＞

遅ればせながらインナーダウンデビューしました。これいい。もこもこにならず、屋内で着ていてもおかしくない（たぶん）。勢い余った2着買ってしまったほど。ただ着てみて思ったのが、インナーというだけあって、冬真っ盛りにアウターとして使うのはさすがに心許ない。それにアウターにするには見た目にちょいと違和感が…。

▲左が無印良品の「軽量ダウンポケッタブルノーカラージャケット」、右がTAIONの「ミリタリー ハイネック ニット+ダウン ジャケット-ソフトシェル」

じゃあアウター用のダウンを着ればいいじゃない、となるわけですが、満員電車に乗った時とか暖房の効いた場所とかではやっぱり暑い。着ぶくれもするし。それにせっかく買ったインナーダウンを生かしたいわけですよ。さてどうすりゃいいのか。

そんなこんなでダウンアウターを買うかどうするか迷っていた11月下旬。銀座一丁目で用事を済ませ有楽町駅に向かって歩いていたところ、たくさんの人が出入りしているユニクロを発見。マロニエゲートにある「ユニクロ TOKYO」です。グローバル旗艦店ということは知っていたのですが、入ったことがなかったので、ちょいと覗いてみることに。

▲「ユニクロ TOKYO」

「ほほう、これが噂のユニクロコーヒーか」なんて思いつつフロアを巡っていたところ、メンズフロアの片隅で、とあるコートに目が留まりました。それが「ブロックテックコート」（1万2900円）です。売り場の説明によると「ヨーロッパを中心に販売していた商品の中から、現地で人気のアイテムをそろえたコレクション」のひとつとのこと。逆輸入ってやつですね。

売り場には黒しかなかったので、他の色がないかスマホで即チェック。さらに羽織ってサイズを確認したうえで、最後は他の店に在庫がないかをチェック。どうもこの商品、旗艦店といわれている超大型店舗にしか置いてない模様。しかも店頭に置いてあるのは3色あるうちのブラックだけ（11月下旬時点で）。ということで、その場でオンラインサイトのネイビーをポチ。

数日後。届いたコートをインナーダウンと合わせて着てみたところ、予想通り＆期待通り！ これいい。

■シェルジャケットやレインコートに近い雰囲気

▲タグには「WATER RESISTANS（耐水）」「WATERPROOF（防水）」「DOUBLE WATER REPELLENCY（二重撥水）」「BREATHBLE（通気）」と書いてあります

ブロックテックとはユニクロ独自の生地で、サイトの説明によると「耐久撥水」「防水」「防風」「透湿」を備えたものとのこと。タグのアイコンとはちょいと説明が異なりますが、大まかに捉えると、多少の雨なら弾いてくれて（完全防水ではないらしい）湿気は出して風を防いでくれる、といったところでしょうか。

▲内側は、水は通さず湿気は通すアウトドア用のレインウエアっぽい雰囲気

ちなみにこの「ブロックテックコート」、かなりゴワゴワしています。売り場で羽織った時も「ブロックテックってこんなに硬かったっけ？」なんて思ったり。人によってはこのゴワゴワがちょっと…となるかもしれません。でも、英マッキントッシュのゴム引きっぽい雰囲気があり、風はしっかり防いでくれる。遠目で見るとコットンライクなところもポイント。ちなみに素材はポリエステル65%に綿35％となっていますが、触り心地にコットンっぽさはないかも。

▲ファスナーは少々硬い

そして撥水性のあるファスナー（止水ファスナーっぽい）だけでなく、ホックも付いています。しっかり閉めて風を防ぎたいならファスナーを、下まで閉めたくないならホックを使うなんてこともアリ。

インナーダウンで体はある程度保温できているわけで、あとは冷たい風を防げればいい。そういう意味では「ブロックテックコート」とインナーダウンの組み合わせは理にかなっているのではないかと。

▲身長170cmで中にTAIONのインナーダウンを着用。着心地はアウトドアの硬めなシェルジャケットに近いかも

もちろんいくらダウンウエアとはいえ、そこはインナー用のダウン。アウター用ダウンほどの暖かさはないわけですが、風を防ぐだけでも体感はかなり変わります。朝の早い時間帯や体が冷え切っている状態ならば、着た瞬間に暖かさを感じるアウターダウンには敵いません。しかし、歩き回って体が温まっていたり、満員かつ暖房ががんがん効いた電車内などでは、「ブロックテックコート」×「インナーダウン」で十分。コートのファスナーやホックを上まで閉めると、首元への風も結構防いでくれるので助かります。

▲袖口はホックを閉めれば狭くできます

ハーフ丈で、もこもこしていないから、寒そうに見えるのはどうしようもないですね（笑）。

▲この日は風が強かったけど問題なし。ただ気温が0℃近くになる日は、さらに中に着込まないと厳しいかも。というか、そういう時はアウター用のダウンのほうがいいかな

ちなみにこのコート、最初にも書いたとおり、欧米（主にヨーロッパ）で販売されているアイテムの中から、現地で人気のものを日本でも販売する「SPECIAL EDITION FROM EUROPE」というコレクションのひとつらしく、先日、関西の旗艦店となる「UNIQLO UMEDA」がオープンした記念に再販売（？）した模様。

▲「SPECIAL EDITION FROM EUROPE」のタグが付いてました

元々は2024年10月に新宿本店がオープンする際「SPECIAL EDITION FROM EU/US コレクション」として登場し、「ブロックテックコート」以外にも「シームレスダウンコート」や「ウールカシミヤチェスターコート」なんかがあります。が！ 基本的に店頭にはないと思ったほうがいいかもしれません。ユニクロのサイトで確認しても、店頭在庫は本当にどこにもありません。試着できないため躊躇する人もいるかもしれませんが、サイズが合わなければ交換してもらえるので、そこは気にせずでいいのかなと。

そもそもサイズがヨーロッパ仕様なのか、大きめに作られている印象なので、スーツの中にインナーダウンを着ているなんて人でも、ジャケットの上から羽織りやすいと思いますよ（フードがOKならですが）。

＜取材・文／円道秀和（GoodsPress Web）＞

円道秀和｜&GP編集部所属。担当ジャンルはITデジタル、オーディオビジュアル、ホビー他。好きなものはコーヒー、旅行、キャンプ、乗り物全般、カレー、ラーメン、アジアのローカル料理、小さいギア。好きが高じてSCAJコーヒーマイスターの資格を取得

