親に捨てられた子どもが幸せになるまでを描いた全世代に刺さる奇跡の実話「人生で一番大切なことが描いてある」と感動の声【作者に聞く】
ライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagramで、エッセイ漫画を描いている漫画家のゆっぺさん(@yuppe2)。なかでも、2021年12月から執筆してきた「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」は完結後、電子書籍が発売。読者からは「(ほかの人にも)読んでみてほしい」「大変な生涯」「人生で一番大切なことが描いてある漫画」など感動の声が続出している。
■全世代に刺さる奇跡の実話
本作「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」について、孫であり作者のゆっぺさんは「つらい場面は多いですが、特にあかぎれのシーンは胸が痛みました。今のように薬もない時代で、どれだけ大変だっただろうと想像してしまいます」と振り返る。作中に収まりきらなかったエピソードも多く、戦時中の体験など、泣く泣く削った内容もあったという。「いつかキヨさんの『おばあちゃん語録』として書籍化したいくらい、心に沁みる言葉が多いんです」と語ってくれた。
作品冒頭に登場する手まり作りは、キヨさんが約30年前、入院をきっかけにはじめたものだ。若い頃は地域で民謡をしていたが、身体を動かすのが難しくなったことで新しい趣味を探し、以前から興味のあった手まり作りを学びはじめたという。「これはやりたい！」と思った瞬間から今日まで続けているというから驚きだ。
そして現在のキヨさんは、手まり作りだけでなく、畑や果樹園でも精力的に活動している。馬鈴薯などの野菜やリンゴを育て、受粉などの作業もほぼ自分でこなし「食べたいものは自分で作って、休みたいときに休んで、仕事したいときに外へ行って…好きに過ごせる今が、1番気楽で幸せ」と微笑む姿からは、これまでの苦労を乗り越えて手にした今の幸せが静かに伝わってくる。
どれほどつらい過去があっても、前を向いて生きてきたキヨさん。その言葉や生き方は、現代を生きる私たちにとっても大きな励ましになるはずだ。ぜひ本編を読んでみてほしい。
取材協力・画像提供：ゆっぺ(@yuppe2)、キヨ
