「A6カバー付きノート」

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　「キャンドゥ」は、5月21日（木）に公式Xを更新。ナガノによるX発マンガちいかわ』の新グッズを公開した。

【写真】「めじるしチャーム」は全4種！　『ちいかわ』商品一覧

■花をあしらったかわいいデザイン

　今回登場するのは、学校やオフィス、ちょっとしたおでかけ時に使える日常アイテム全5品。

　ラインナップには、ちいかわ＆うさぎ、ハチワレ＆ラッコ、モモンガ＆古本屋をデザインしたカバーが付属するA6サイズのノートや、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガの顔と花柄をあしらったアクリル素材のめじるしチャーム（全4種）などがそろう。

　そのほか、ジッパー袋、ビニールポーチ、A6のクリアファイルも用意。ちいかわたちの魅力あふれるアイテムが集まった。

　引用：「キャンドゥ」公式Instagram（@cando_official）