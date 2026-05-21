キャンドゥに『ちいかわ』の新グッズ登場！ 「めじるしチャーム」など全5アイテム発売
「キャンドゥ」は、5月21日（木）に公式Xを更新。ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』の新グッズを公開した。
【写真】「めじるしチャーム」は全4種！ 『ちいかわ』商品一覧
■花をあしらったかわいいデザイン
今回登場するのは、学校やオフィス、ちょっとしたおでかけ時に使える日常アイテム全5品。
ラインナップには、ちいかわ＆うさぎ、ハチワレ＆ラッコ、モモンガ＆古本屋をデザインしたカバーが付属するA6サイズのノートや、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガの顔と花柄をあしらったアクリル素材のめじるしチャーム（全4種）などがそろう。
そのほか、ジッパー袋、ビニールポーチ、A6のクリアファイルも用意。ちいかわたちの魅力あふれるアイテムが集まった。
引用：「キャンドゥ」公式Instagram（@cando_official）
【写真】「めじるしチャーム」は全4種！ 『ちいかわ』商品一覧
■花をあしらったかわいいデザイン
今回登場するのは、学校やオフィス、ちょっとしたおでかけ時に使える日常アイテム全5品。
ラインナップには、ちいかわ＆うさぎ、ハチワレ＆ラッコ、モモンガ＆古本屋をデザインしたカバーが付属するA6サイズのノートや、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガの顔と花柄をあしらったアクリル素材のめじるしチャーム（全4種）などがそろう。
そのほか、ジッパー袋、ビニールポーチ、A6のクリアファイルも用意。ちいかわたちの魅力あふれるアイテムが集まった。
引用：「キャンドゥ」公式Instagram（@cando_official）