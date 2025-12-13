ABEMAオリジナルのバラエティ番組『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』では、美女2人の“あらゆるポーズ”に、7人の芸人が動揺する場面があった。

【映像】芸人の前で美女2人が服を脱いでいく様子（実際の映像）

『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』は、欲望にまみれた芸人たちが、あらゆる“欲”を禁じられた空間でさまざまなミッションに挑戦し、賞金をかけた生き残りバトルを展開するサバイバルバラエティーだ。MCは小籔千豊、せいや（霜降り明星）が務める。集められた芸人は、みなみかわ、ともしげ（モグライダー）、みちお（トム・ブラウン）、ヤジマリー。（スカチャン）、高野正成（きしたかの）、鈴木もぐら（空気階段）、お見送り芸人しんいち、ニシダ（ラランド）の8人だ。

第1ゲームでは、高野が脱落した。そして、第2ゲームは「目の前にある針に糸を通すだけ」であり、制限時間内に一番針を通せなかった者が脱落だという。すると、美女2人が芸人の目の前に登場し、あらゆるポーズで誘惑。芸人らは「くっそー！」と叫びながらも針に糸を通し続けた。この光景に小籔は、「令和になって見たことない映像ばかりやな（笑）」とコメントした。

