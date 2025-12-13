ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂçÂ»¡ª³ÚÅ·¥ê¥ó¥¯¤Î¡ÖÈóÄÌÃÎ¡×¡ÖÍÎÁ²Ý¶â¡×¤ò²óÈò¤¹¤ë6¤Ä¤ÎÀßÄê½Ñ
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Í¥Ã¥È¾è¤ê´¹¤¨¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤¬¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂçÂ»¤·¤Þ¤¹¡ª³ÚÅ·¥ê¥ó¥¯¤Î6¤Ä¤ÎÍî¤È¤··ê¤È²óÈòºö¤ò²òÀâ¡ÃÄÌÏÃÉÊ¼Á¤â¸¡¾Ú¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£ÄÌ¿®Èñ¸«Ä¾¤·¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëËÜ´Öµ±ÌÀ»á¤¬¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ÎÌµÎÁÄÌÏÃ¥¢¥×¥ê¡Ö³ÚÅ·¥ê¥ó¥¯¡×¤ËÀø¤à¡¢Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ö6¤Ä¤ÎÍî¤È¤··ê¡×¤È¡¢ÍÎÁ²Ý¶â¤äÈóÄÌÃÎ¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
ËÜ´Ö»á¤Ï¤Þ¤º¡¢³ÚÅ·¥ê¥ó¥¯¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢LINE¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÅÅÏÃ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¡ÖRCS¡×¤È¤¤¤¦¼¡À¤Âå¤ÎÄÌ¿®µ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥¹¥È¤òÂçÉý¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤ÈÀâÌÀ¡£¹ñÆâÄÌÏÃ¤¬»þ´ÖÌµÀ©¸Â¤ÇÌµÎÁ¡¢³¤³°¤«¤éÆüËÜ¤Ø¤ÎÈ¯¿®¤âÌµÎÁ¡¢¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤â¾ÃÈñ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤òµó¤²¤Ä¤Ä¤â¡¢¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëÃí°ÕÅÀ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Î³Ë¿´¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢99%¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡Ö6¤Ä¤ÎÍî¤È¤··ê¡×¤À¡£ËÜ´Ö»á¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¹àÌÜ¤òµó¤²¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²óÈòºö¤È¤È¤â¤Ë²òÀâ¤·¤¿¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖiPhone¤Î¾ì¹ç¡¢³ÚÅ·¥ê¥ó¥¯¤ÎÃå¿®ÍúÎò¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ë¡×¤³¤È¡£³ÚÅ·¥ê¥ó¥¯¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áê¼ê¤«¤é¤ÎÃå¿®¤ÏiPhoneÉ¸½à¤ÎÅÅÏÃ¥¢¥×¥ê¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤³¤«¤éÌµ°Õ¼±¤ËÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È30ÉÃ¤¢¤¿¤ê22±ß¤ÎÍÎÁÄÌÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ËÜ´Ö»á¤Ï²óÈòºö¤È¤·¤Æ¡¢ÍúÎò¤«¤éÀÞ¤êÊÖ¤¹ºÝ¤ÏÉ¬¤º¡ÖÄÌÏÃ¥Ü¥¿¥ó¤òÄ¹²¡¤·¤·¡¢¼¡¤Î²èÌÌ¤ÇÈ¯¿®¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¡¢³ÚÅ·¥ê¥ó¥¯¤òÁªÂò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤à¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÃå¿®Áê¼ê¤ËÈóÄÌÃÎ¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡×ÌäÂê¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Wi-Fi¤ËÀÜÂ³¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÈ¯¿®¤·¤¿¤ê¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ÎÅÅÇÈ¤¬¼å¤¤¡¦·÷³°¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£ºÇ¤â³Î¼Â¤Ê²óÈòºö¤Ï¡ÖÈ¯¿®¤¹¤ë»þ¤ËWi-Fi¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤·¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®·ÐÍ³¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¡×¤³¤È¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¡ÖÍÎÁ¤Ë¤Ê¤ëÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Ê¥Ê¥Ó¥À¥¤¥ä¥ëÅù¡Ë¤ÎÂ¸ºß¡×¡ÖiPhone¤ÈAndroid¤Ç¤ÎSMSÎÁ¶â¤Î°ã¤¤¡×¡Ö³¤³°ÍøÍÑ»þ¤ÎÌµÎÁÄÌÏÃ¤Î¾ò·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¸í²ò¡×¡Ö¥¢¥×¥êÆâ¤Î¹¹ð¤äÄÌÃÎ¤ÎÈÑ¤ï¤·¤µ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Íî¤È¤··ê¤ò¼¡¡¹¤È¾Ò²ð¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀßÄêÊÑ¹¹¤äÍøÍÑ»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¼¨¤·¤¿¡£
³ÚÅ·¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢¤½¤ÎÆÃÀ¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·ÀßÄê¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ì¤Ð¡ÖÄÌ¿®Èñ¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç²¼¤²¤é¤ì¤ëºÇ¶¯¤ÎÄÌÏÃ¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈËÜ´Ö»á¤Ï¸ì¤ë¡£Æ°²è¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤Î²¸·Ã¤òºÇÂç¸Â¤Ëµý¼õ¤·¤Ä¤Ä¡¢»×¤ï¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë¤ä½ÐÈñ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤ÊÃÎ¼±¤òÄó¶¡¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
