法務省が国内最大の女子受刑者収容施設・栃木刑務所（栃木県栃木市惣社町）を２０２８年春に廃止する方針を固めたことが１０日、分かった。

建物の老朽化や全国的な受刑者数の減少などが理由とみられる。県内の受刑者収容施設を巡っては、２２年に黒羽刑務所（大田原市寒井）が廃止されている。栃木刑務所が廃止されれば喜連川社会復帰促進センター（さくら市喜連川）のみとなる。

法務省などによると、栃木刑務所は２８年３月末で業務を終え、４月１日付で廃止される。現在の受刑者を別の刑務所に移送し、２７年度中に収容数をゼロとする予定だ。

同刑務所は明治時代初期に「栃木囚獄」として栃木町（現・栃木市）に設立された。その後、「栃木監獄署」に名称を変更し、１９４８年に現在の「栃木刑務所」となった。７９年に現在の庁舎に移転している。

総敷地面積は６万４１９０平方メートルで、東京ドームの約１・４倍。跡地の活用については未定だという。

収容定員６５５人に対し、昨年１２月時点での収容者数は４６６人で、収容率は７１％。２００４〜０５年頃のピーク時は収容率１２８％を記録したが、近年は減少傾向が続いており、１７年以降は定員を下回っている。

同刑務所の担当者は「伝統と歴史のある施設の廃止は残念。廃止までに収容技法を継承したい」と話した。