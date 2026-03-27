大阪地裁タイの刑務所に服役中、国際受刑者移送制度で日本の刑務所に移送された男性（64）が、タイの恩赦により短縮された刑期を超え拘束されたとして国に550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は27日「法務大臣として職務上尽くすべき注意義務を怠った」として44万円の賠償を命じた。判決によると、男性はタイで違法薬物の所持などで禁錮50年などの判決を受け、2019年に制度に基づき日本の刑務所に移送。タイで複