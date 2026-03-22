先ごろ、40代女性がスーパーのカゴを窃取したとされる件に関するSNS投稿が話題になった。警察が女性の自宅を確認したところ、合計83個のカゴが発見されたとのことである。もし真実であれば、常習的にスーパーのカゴを窃取していたことになり、窃盗罪（刑法235条、10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金）で処罰される可能性が考えられる。 他方で、令和7年（2025年）版の犯罪白書（P.277）によると、20