フィギュアスケートのりくりゅうペアの木原龍一選手がスーツを姿を14日、自身のInstagramで投稿しました。ミラノ・コルティナ五輪で日本勢初のペア金メダルを獲得し日本を熱狂させたりくりゅうペア。演技中は華やかな衣装を身にまといますが、今回はスーツ姿を投稿。ワイシャツの袖のボタンをつける大人びた姿や、ネクタイ＆背広を身につけビシッと決めた姿をみせます。木原選手は「7年ぶりにスーツを新調、そして新しい私服も。私