イギリスの高級オーディオブランドKEF。最近ではNothingの奇抜ヘッドホンに関わっているということで、オーディオファンならずとも名前を聞いたことがあるかもしれませんね。

同ブランドの売れ筋スピーカー「LSX II」に、2つの新色が登場します。ペアで20万円近い高級スピーカーに新色とは、なかなか珍しくない？

空間を彩る2カラー

Image: KEF JAPAN

こちらはアンバーヘイズ。木材と親和性の良いブラウン系のカラーで、アクセントにも調和にもなりうる絶妙な色味です。パンみたいで美味しそう…。

Image: KEF JAPAN

もう1色は、ややくすみ気味の白をまとったコットンホワイト。特徴的な「Uni-Qドライバー」中央のゴールドが見事なアクセントとなり、これまた高級感のある見た目に。

スピーカーって案外目に入る存在で、定番の黒色だと重くなるシーンも少なくありません。そもそも「LSX II」はカラバリがとても豊富なモデルでしたが、明るい系の色がさらに増えた形ですね。

「LSX II」は、有線でも無線でもハイレゾ品質を味わえる使いやすい高級スピーカー。レビューではデスクトップに最適などといわれたりもしてますね（僕もそう思う）。昨年には値下げをしており、Hi-Fiオーディオファンを増やそうとしているのか、KEF…!?

Source: KEF JAPAN