１１日の債券市場で、先物３月限の出来高が１２月限を上回り、中心限月が事実上交代した。この日の先物は前日の米長期債相場が反発（金利は低下）したことに追随する形となった。



米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は１０日まで開いた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、３会合連続となる０．２５％の利下げを決めた。市場の予想通りとなったものの、米長期金利はＦＲＢが財務省短期証券（Ｔビル）の購入を開始すると発表したことを受けて低下。この流れが東京市場に波及し、債券先物に買いが先行した。ただ、きょうは財務省が２０年債入札を実施することから一段の上値追いには慎重さが感じられた。



午前１１時の先物３月限の終値は前日比１９銭高の１３３円５２銭、１２月限は同１８銭高の１３４円１４銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは前日に比べて０．０２０％低い１．９３５％で推移している。



出所：MINKABU PRESS