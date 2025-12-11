＜今更聞けないリカバリーウェアの基本＞洗濯しても大丈夫？重ね着はOK？よくある疑問に答えます
「着るだけで疲労回復」が見込めるリカバリーウェア。実際の効果には個人差があるので、こればかりは長く着用しないとわからない人もいるでしょう。一方リカバリーウェアとはいえ衣類には変わりありませんから、どのように洗濯をすればいいのかなど、疑問がいろいろあるのではないでしょうか。リカバリーウェアについての素朴な疑問を株式会社MTG ReD VITALWEAR本部 PR の木皿春香さんにぶつけてみたいと思います。
――リカバリーウェアは着用すれば洗濯をすることになると思います。洗濯をしても機能性は持続するのでしょうか？
木皿春香さん（以下、木皿さん）：リカバリーウェアは繊維に天然鉱石を練り込んでいるため、洗濯の影響を受けることがなく、機能性は持続すると思って問題ありません。とはいえ衣類である以上、生地自体は劣化してしまいます。生地が薄くなったり襟首がよれてしまったり、汚れが出てきたりすれば、買い替えが必要になるのではないでしょうか。買い替えのタイミングは使い方や使用頻度にもよりますが、2年程度を推奨しています。
――冬はインナーの上にリカバリーウェアを着用してもよいのでしょうか？
木皿さん：リカバリーウェアは、身体から放出されている遠赤外線を吸収して再び肌に放出をするので、素肌の上に直接着用した方がより効果が高いとされています。暖かさと疲労回復の効果を得たいのであれば、インナーをリカバリーウェアにするのも1つの方法です。
――足の一部分を覆う商品もありますが、どのようなタイミングで使うのがいいのでしょうか？
木皿さん：部分的にアプローチするもので着脱しやすいですから、仕事や家事、睡眠中などいろいろなシーンで使うことができるのではないでしょうか。弊社の社員のなかには業務中に使っている人もいますし、新幹線や飛行機の移動中などに利用している人もいます。
同じ会社でもブランドが違うのはなぜ？どう選ぶ？
――MTGさんの場合はReD、SIXPAD、NEWPEACEのブランドからリカバリーウェアが販売されています。機能の違いなどはありますか？
木皿さん：それぞれのブランドの差別化に関しては、主にターゲットやデザインで考えています。
SIXPADはもともとトレーニング機器デバイスからはじまったブランドです。それらを愛用してくださっている方はもちろんですが、日常で使っていただく着回しにも取り入れることができるおしゃれなスポーツカジュアルになっています。運動をした後のリカバリーを目的に使用する方も多いです。
NEWPEACEは睡眠に特化したブランドで、睡眠にお悩みがある方をターゲットとしています。睡眠理論をもとにデザインされているのが特長です。
2025年にリリースされたReDとReFa VITALWEARの特徴は「VITALTECH」という特殊繊維を使用していることです。この開発によりインナーのような薄い生地が完成し、衣類がとても軽くなりました。また価格帯にも違いがあります。ReDは毎日着用できるよう、お求めやすい価格で提供していますが、ReFa VITALWEARは価格が高めになっています。これはReFaならではのデザイン性をもとにして、全商品の生地に椿オイルを含侵させるなどの付加価値があるからです。
リカバリーウェアの偽物に注意！公式サイトや直営店で購入したい
――ネットフリマなどではリカバリーウェアの偽物が販売されることもあるようです。購入する際の注意点を教えてください。
木皿さん：リカバリーウェアを販売するメーカーさんは、直営店や公式サイトでの販売も行っていることが多いでしょう。そこで買えば間違いなく正規品です。他にもAmazonや楽天市場などに公式ショップがあります。取り扱い店舗・サイトが公式サイトに掲載されていると思いますので、それらを確認してから購入すると安心ではないでしょうか。
編集後記
新しい商品には疑問も多いもの。でもわからないままで使用したり、わからないから使用しないでいたりするのは、もったいないのかもしれません。
実は筆者自身はリカバリーウェアを3年ほど使っています。ここ1年は24時間着用。もう使っていない自分と今の自分の比較はできませんが、手放せないものとなっています。
※取材は2025年10月に行いました。記事の内容は取材時点のものです。
取材、文・川崎さちえ 編集・ここのえ