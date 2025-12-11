１１日の東京株式市場は日経平均株価が前日比２１５円高の５万０８１８円と反発して始まった。



１０日の米株式市場で主要株価３指数はそろって上昇。ＮＹダウは４９７ドル高となった。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）はこの日まで開いた金融政策決定会合で、市場のコンセンサス通り０．２５％の利下げを決定。ＦＯＭＣ参加者の金利見通しでは９月と同様に、来年の利下げ予想回数は１回との方向性が示された。加えて、ＦＲＢは短期国債の買い入れ方針も決めた。これらを背景に投資家のリスク許容度が上向き、米株式市場に追い風となった。東京市場では米国株高を支えに主力株は買いが優勢となっている。一方、オラクル＜ORCL＞の株価は決算発表を受けて引け後の時間外取引で急落。ＡＩ関連株への慎重姿勢を強める要因となっており、ソフトバンクグループ<9984.T>はウリ気配スタートとなっている。



出所：MINKABU PRESS