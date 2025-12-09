この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【実はスゴい】今さら聞けない「エビオス錠」の正体とは？男性機能からメンタル安定まで、噂の真相を医師が解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医で医学博士の高須幹弥氏がYouTubeチャンネル「高須幹弥（高須クリニック）」で、「【男性機能】ネットに蔓延るエビオス錠の効果・効能について解説します【精液量増加、メンタル安定、頭髪、腸内環境、筋トレ】」と題した動画を公開。インターネット上で噂されるエビオス錠の様々な効果について、医学的見地からその真相を解説した。



高須幹弥氏はまず、エビオス錠が1930年から販売されている歴史ある「指定医薬部外品」であり、医薬品より作用は緩やかだが、厚生労働省が効能を認めている製品であると説明する。動画は案件ではないと断った上で、自身も長年愛用していると明かした。



続いて高須幹弥氏は、ネットで語られる「男性機能の向上」「精液量の増加」「メンタルの安定」「頭髪への好影響」「筋トレ効果」といった多様な噂に言及し、「正しいと言えば正しい」との見解を示す。その根拠は、エビオス錠の主成分である乾燥酵母（ビール酵母）に含まれる豊富な栄養素にあるという。



エビオス錠には、アミノ酸18種、ビタミン9種、ミネラル9種をはじめとする40種類もの酵母由来の栄養成分が含まれている。高須幹弥氏によると、これらの栄養素が総合的に作用することで、様々な効果が期待できると解説。例えば、男性機能や精液量については、細胞分裂やテストステロン生成に関わる「亜鉛」、血流を改善する「アルギニン」、精子の主成分である「核酸」などが含まれているため、理論的に効果があると考えられると述べた。また、メンタルの安定はセロトニンの原料となる「トリプトファン」や「ビタミンB群」、頭髪や筋肉への効果はタンパク質の材料となる「アミノ酸」や「ミネラル」が寄与している可能性を指摘した。



高須幹弥氏は、エビオス錠を「サプリメントというよりはリアルフードに近い」と評価。様々な栄養素がバランス良く含まれているため、食生活が乱れがちな人が栄養補助として摂取することで、体調が総合的に改善される可能性を示唆した。ただし、プリン体を多く含むため、痛風や尿酸値が高い人は注意が必要だと締めくくった。