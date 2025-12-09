【日本株】金利上昇で「日本株は終わり」と絶望する人たちをよそに、じつはひっそりと「爆上がり」している株…その「意外な正体」

国内長期金利が約18年ぶりの高水準を記録した。日銀は12月18〜19日の金融政策決定会合で政策金利を0.75%に引き上げる公算は大きいとみられ、その後も利上げスタンスを続けるとの観測は根強い。

インフレ定着など、中長期的な金利上昇圧力は多く、年明け以降の春闘での賃上げ率次第では、日銀の追加利上げペースが加速する可能性もある。高市政権の積極財政姿勢に伴う国債増発懸念も、金利上昇を後押しする要因として無視できないだろう。

金利上昇が一過性にとどまらないと予想される環境下では、金利上昇による恩恵や耐性が期待できる「金利上昇ディフェンシブ銘柄」に注目したい。一般に金利上昇は株式市場全体の重石となりやすいが、これらの銘柄は相対的に強いパフォーマンスを発揮する特性がある。

三菱UFJフィナンシャル・グループ（8306）

■株価（12月5日時点終値）2529.5円 配当利回り（予）2.93％

金融セクターは日本の長期金利との相関係数が相対的に大きいため、金利上昇を受けて今後もアウトパフォームする可能性が高いだろう。その中でも同行グループは、ゼロ金利・マイナス金利時代が長く続いた中で、海外事業など多様な収益源の構築に取り組んできた実績があり、金利上昇という追い風を活かせる体制が整っている。

2026年3月期は「当期純利益2兆円」および「ROE10%程度」を目標に掲げている。政策保有株式の売却合意残高が積み上がっていることもあり、目標の超過達成が期待できそうだ。収益の2割を占めるアジアにおいて、世界最大級の投資を実行している点にも注目したい。2025年は新興国株の上昇率が先進国株を５年ぶりに上回る公算が高まっている。

長らく低PBR（株価資産倍率）にあえいでいたメガバンク株だが、同行グループ株は逸早く1.5倍水準までの回復を果たした。メガバンクの中でも十分な自己資本を有することに加え、0.25%の利上げで年間1800億円規模の増益効果が見込まれる。株主還元を中長期的に強化する経営姿勢には、株式市場からの高い評価が続きそうだ。

任天堂（7974）

■株価（12月5日時点終値）12500円 配当利回り（予）1.45％

借金が少なく、手元に大量の現金を保有している企業は、金利が上がれば預金や有価証券からの「受取利息」が増え、利益が底上げされる可能性が高い。日本でトップクラスのネットキャッシュ（現預金から有利子負債を差し引いた純現金）を保有する任天堂は、盤石な財務体質により、金利上昇による不景気耐性も強く、守りの投資としても人気が高い銘柄だ。

2012年から2014年はゲーム機「Wii U」などの販売が振るわず、3期連続営業赤字に落ち込んだ際も豊富なキャッシュで乗り切った。潤沢な開発資金により、その後の「ニンテンドースイッチ」の大成功につながった実績がある。今後はソフトウェア価格の引き上げや、次期プラットフォームでの強い収益牽引が期待されている。

もしも金利上昇が景気の停滞を招いたとしても、家計の「メリハリ消費」を活発化させるポテンシャルを持つ点も安心感につながろう。ゲーム機「ニンテンドースイッチ」シリーズやゲームソフトは、長時間遊べる高品質なエンターテインメント体験を提供している。マリオ、ゼルダ、ポケモンなど、複数世代にわたって愛される強力なIP（知的財産）ポートフォリオも競争優位性だ。

セリア（2782）

■株価（12月5日時点終値）3140円 配当利回り（予）2.23％

セリアの最大の強みは、全商品を110円で提供する価格戦略だ。同業他社が値上げや高額商品導入に舵を切る中、価格を維持することで顧客ニーズに応え、競合との差別化を図っている。利上げで景気後退懸念が高まる、もしくは世帯間の経済格差が広がれば、家計が財布のひもを締め、株式市場でも生活防衛銘柄への注目度が高まりやすい。

「おしゃれで実用的」な商品ラインナップを揃えるセリアは、節約しながらも生活の質を保ちたい消費者ニーズに応えている。「節約=我慢」ではなく「賢い選択」として受け入れられている点が強みだ。最近ではキャラクターなどのシールを集めるブームの勢いが注目されている。サイズが小さく、配送効率の高い嗜好性の高い商材は、利益率に貢献する可能性が高い。

株価はドル円相場と逆相関の関係にあり、2022年以降はその傾向が顕著に表れている。商品の大半を海外から輸入しているため、円高が進むと仕入れコストが低下し、利益率が改善する構造を持つ。財務健全性は高い水準をキープしており、日米金利差の縮小により円高方向への動きが強まることがあれば、利益率が改善し、増配余地も生まれるだろう。

しずおかフィナンシャル・グループ（5831）

■株価（12月5日時点終値）2362.5円 配当利回り（予）3.30％

メガバンクだけでなく、地域金融機関も投資妙味は高い。2022年末の日銀によるイールドカーブ・コントロール修正（長期と短期の金利を操作し、意図的に景気を刺激する金融政策）後も銀行業種指数の年間上昇率は約50%となり、TOPIX（東証株価指数）の約28%を大きく上回った。

特に地方銀行は一般に預貸率が高く、金利上昇の影響を受けやすい収益構造を持つ。日経平均株価の構成銘柄に選定されるなど、大手地銀グループとしての地位を確立している同行グループの優位性は大きいだろう。グループ内の新会社設立など、事業領域の拡大にも積極的に取り組んでおり、金利正常化の進展は収益改善の好機となる。

利ざや（貸出金利と調達金利の差）のさらなる拡大が期待できる以外には、株価上昇による政策保有株式の含み益の捻出も注目される。同行グループは2031年3月末までに純資産に占める保有残高を20%未満へ縮減する方針を示している。「日経平均５万円時代」の定着により、政策保有株式の削減ペースの加速が期待できそうだ。配当性向50%以上へ累進的に引き上げる株主還元の方針を示す中、配当利回り銘柄としての魅力度を高める原資となるだろう。

かんぽ生命保険（7181）

■株価（12月5日時点終値）4381円 配当利回り（予）2.83％

生命保険各社も運用環境の改善により、基礎利益の改善が顕著となる業種だ。そのなかでも円金利資産の保有比率と新契約の獲得力を持つ同社株が注目される。全国の郵便局ネットワークという独自の販売チャネルを有しており、地域に密着した営業基盤を強みとしているからだ。

一般勘定の総資産残高は約60兆円規模を誇る国内屈指の機関投資家であり、総資産の約6割を占める日本国債の主な投資対象は20年・30年などの超長期債だ。金利上昇局面では運用利回りの向上が期待でき、「相対的に妙味が高まる局面で機動的に対応する」方針を明確にしている。

2025年3月期中間決算では、中間純利益が前年同期比124億円増(24.7%増)の628億円となった。順ざやは金利上昇により前年同期比178億円改善し、680億円を確保した。運用で稼いだ利子利回り1.90%に対し、契約者に約束する平均予定利率は1.62%と、運用環境の改善が収益に直結している。「総還元性向の中期平均40-50%」とする株主還元方針は、2027年3月期以降の新たな中期経営計画でも引き継がれる素地は整ったと考える。

中長期的に金利上昇トレンドが続くならば、「金利上昇ディフェンシブ銘柄」の存在感も高まっていくだろう。その中でも「特に業績が安定しているもの」や「配当利回りが高いもの」は、相対的に強さを発揮し、投資ポートフォリオのディフェンシブなピースとなりそうだ。

