anoの新曲「ピカレスクヒーロー」が、2026年1月10日より放送のTVアニメ『TRIGUN STARGAZE』のオープニングテーマに起用。また、同曲の一部を使用した本予告映像も公開となった。

（関連：【映像あり】anoの新曲「ピカレスクヒーロー」がOPテーマ、TVアニメ『TRIGUN STARGAZE』本予告）

本アニメは、1995年から2007年に渡り連載された内藤泰弘によるガンアクションコミック『トライガン』が原作のアニメシリーズ『TRIGUN STAMPEDE』の最終章。12月6日に行われた『TOKYO COMIC CON 2025』内でのプレミアイベントにて、放送開始日や本予告映像、主題歌情報など最新情報を発表した。

本楽曲は、作詞をano、作曲／編曲をPaleduskのDAIDAIが担当。メタル、ハードコアをベースに色とりどりな音楽性を取り込んだサウンドにanoの歌詞が乗り、激しく疾走感のあるロックサウンドで作品を盛り上げる一曲となっている。

・ano コメント

「ピカレスクヒーロー」という楽曲が完成しました。トライガンのオープニング主題歌を任せていただきとても光栄です。それぞれが持つ宿命や哲学、罪について作品と自分の気持ちを織り交ぜたような楽曲にしました。トライガンの世界、そしてDAIDAIくんと共に作り、今までのanoの楽曲にも新たな色が吹き込むようなかっこいい曲になっていますので、楽しみにしていてください！

（文＝リアルサウンド編集部）