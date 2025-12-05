ËÌÊÆ¥È¥Ã¥×¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¡¦¥¸¥§¥ë¡¼µ³¼ê¤¬Ã»´üÌÈµö¼èÆÀ¡Ä12·î6Æü¤«¤éÆüËÜ»²Àï
¡¡JRA¤Ï12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¡¦¥¸¥§¥ë¡¼µ³¼ê¤ËÃ»´üµ³¼êÌÈµö¤ò¸òÉÕ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÎÃ»´üÌÈµö¼èÆÀ¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¸¥§¥ë¡¼µ³¼ê¤Ï1986Ç¯7·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹½Ð¿È¡£2003Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Çµ³¼êÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¡¢2007Ç¯¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤òµòÅÀ¤Ëµ³¾è¡£ËÌÊÆ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢2023Ç¯¤Ï609Àï124¾¡¤ÇËÌÊÆ¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°8°Ì¡¢2024Ç¯¤Ï651Àï123¾¡¤Ç10°Ì¡¢2025Ç¯¤Ï506Àï72¾¡¤Ç¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°19°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤¤¤º¤ì¤â12·î4Æü¸½ºß¡Ë¡£
¡Ú¥É¥Ð¥¤¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Û¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î3Ãå¡ÄÊÆ¥Ò¥Ã¥È¥·¥ç¡¼¤¬º¹¤·ÀÚ¤ëÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤¬½éÍèÆü
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤Î¼ç¤ÊG1¾¡Íø¤Ë¤Ï2023Ç¯¤Î¥¢¡¼¥ê¥ó¥È¥ó¥ß¥ê¥ª¥ó¡¢BC¥Ç¥£¥¹¥¿¥Õ¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¨¥ó¥¹¥óS¡¢¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥ÊH¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏUAE¤Î¥É¥Ð¥¤¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÎÃ»´üÌÈµö¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¿È¸µ°ú¼õÄ´¶µ»Õ¤Ï·ªÅì¡¦Ê¡±ÊÍ´°ìÄ´¶µ»Õ¡¢·ÀÌóÇÏ¼ç¤Ï·¦ÅÄË§Ïº»á¤¬Ì³¤á¤ë¡£ËÌÊÆ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Î»²Àï¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯Ëö¤ÎJRA³«ºÅ¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£