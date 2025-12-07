この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元プロ野球選手で球団フロントも務めた小林至氏が、自身のYouTubeチャンネル「小林至のマネーボール〜プロ野球とお金〜」で「【ストーブリーグ】球団フロントが1年で最も多忙な時期／ほぼ毎日飛行機移動／空港ラウンジで契約交渉！？／11月12月驚愕の交通費」と題した動画を公開。シーズンオフが球団フロントにとって「まったく余裕ない」「1年で最も時間が濃い季節」であるという衝撃の事実を明かした。



小林氏は、シーズンが終了する日本シリーズ直後から年末にかけて、球団フロントの仕事が激増すると語る。その業務は、選手の契約更改、監督・コーチ陣との契約交渉、FA選手や新外国人選手との交渉、戦力外通告、ドラフト会議、保留者名簿の作成など多岐にわたる。これらはすべて「常に相手のある交渉事」であり、一つの交渉が不調に終われば即座に次善の策を講じる必要があるため、予断を許さない状況が続くという。



この時期の多忙さを象徴するのが、すさまじい移動量だ。小林氏は「11月、12月はほぼ毎日飛行機乗ってましたよ」と自身の経験を振り返る。特に11月は宮崎での秋季練習に合わせてファームの選手やスタッフの契約更改を行い、その足でFA交渉や親会社との協議のために東京へ向かい、また別の交渉で札幌や仙台へ飛ぶなど、まさに全国を飛び回る日々だったと明かした。羽田空港のラウンジで電話交渉を行うことも日常茶飯事で、「交渉が長引いて便を3回取り直したこともある」という驚きのエピソードも披露された。



さらに、精神的に最も過酷な業務として「コーチ人事」を挙げる。結果が全ての選手とは異なり、真面目に職務を全うしていてもチームの方針転換などで契約を更新しないケースがある。小林氏は「コーチ人事は『イスの数が決まっている』ため、理由もなく『すいません、今年で…』と伝えなければならないことがしょっちゅうある」と述べ、その非情さと心の重さを語った。華やかなグラウンドの裏で繰り広げられるフロントの知られざる激務を浮き彫りにする内容となっている。