複数の台湾メディアによると、ソフトバンクが台湾・味全ドラゴンズの158キロ右腕・徐若熙（25）を3年総額15億円規模の破格条件で獲得したという。

11月29日配信の台湾フォーカス電子版は「ソフトバンクが3年総額1000万ドル（約15億4700万円）の契約を提示したもよう」としたうえで、「徐は10月末にポスティングを申請しており、近日中にもソフトバンクとの契約締結が正式に発表されるという」と報じた。

2000年11月1日、台湾・桃園県に生まれた徐は、先日行われた日本の甲子園にあたる「黒豹旗全国高中棒球伍識均大賽」で8度目の優勝を果たした平鎮高中（桃園）出身のエリート。19年ドラフト1位で味全入りし、今季は5勝7敗ながら、防御率2.05をマークした。海外挑戦を視野に入れていた今季は、日米韓の20球団規模の編成、スカウトが視察に訪れるなど、その動向が大いに注視されていた。

現地に在住し、政府系ラジオ局に勤務しながら台湾野球を取材、リポートする駒田英氏が言う。

「徐選手本人が一番自信があると言うストレートは、平均球速が150キロに達する。制球力もあり、スプリットのような回転でスッと落ちるチェンジアップも決め球として優れています。本人は、『ボールを握る際に、力を加えるポイントに変化を持たせることで、球種にバリエーションを持たせている』と話しています。力投型というよりは、かつて西武で活躍し、『オリエンタル・エクスプレス』と言われた郭泰源さん（通算117勝）のようなしなやかさがある。課題は『投げる体力』でしょう。22年7月に右肘のトミー・ジョン手術を受けたことなどもあり、入団してから規定投球回に到達した年は一度もない。投球回数は今季の114が最多です。年間通して投げられる体力を身に付けることができるかどうか。裏を返せば、ここが伸びしろといえるでしょう」

条件面ではドジャースをも圧倒

そんな台湾の至宝を巡って最後まで争奪戦を繰り広げたのが、ソフトバンク、日本ハム、大谷翔平のドジャースだという。

さるセ球団の編成担当がこう言う。

「最も熱心だったのがソフトバンクです。現地報道にもあるように、城島健司CBOが視察するだけでなく、編成関係者が何度も渡台し、徐のパフォーマンスをチェックした。日本ハムも、台湾で三冠王を獲得した王柏融に始まり、23年9月には孫易磊、24年11月には古林睿煬の両右腕を獲得。台湾球界と強固なパイプを築いている。今回も徐の調査を進めていた。最終的に徐は、移籍先をソフトバンクと日本ハム、ドジャースの3球団に絞り、水面下で福岡、北海道、ロサンゼルスを訪問。関係施設を見学したと聞きました」

現地メディアによれば、徐は福岡訪問時に、台湾にルーツを持つ王貞治球団会長と会食するなど好待遇を受けた。

「徐にはメジャー志向がある一方で、まずは日本で経験を積みたい意向がある。3年契約が満了すれば、メジャー挑戦する可能性は十分にある。加えて、24年11月に自身のSNSで結婚と妻の妊娠を公表した徐は今年、子供が生まれたばかり。台湾にいる家族や両親のことを考え、台湾からの距離が一番近い福岡が本拠地という点も、ソフトバンクに魅力を感じたようです」（同）

条件面では、世界屈指の金満球団であるドジャースをも圧倒した。

「ドジャースは『25歳ルール』が足かせとなったようです。徐は11月に25歳を迎えたものの、味全ドラゴンズの在籍年数は5年。MLB球団は在籍6年未満の海外選手とメジャー契約を結ぶことができず、マイナー契約を提示するしかなかった。昨オフ、ドジャースが23歳の佐々木朗希とマイナー契約を結んだ際も、契約金は650万ドル（約10億円）にとどまった。日本の球団はこうした制限がないため、ソフトバンクはドジャースを大きく上回る条件を提示。誠意を見せた格好です」（福岡のメディア関係者）

ソフトバンクは「立地と資金力」で台湾の至宝争奪戦を制したというわけだ。

今回の結果には、日本ハムの新庄剛志監督もホゾを噛んでいるのではないか。今季はシーズン再終盤までソフトバンクと優勝を争いながら、2年連続の2位。CSファイナルステージも3勝4敗で敗退した。1年ごとにチーム力がアップしているのは間違いないが、「（2位は）もういらん。もうよか。もう来年優勝じゃなかっても知らん」と話すなど、来季こそ3度目の正直を果たしたい。

すでに来季の戦いが始まる中、新庄日本ハムは場外戦で手痛い1敗を喫することになりそうだ。

