生まれて間もない頃に保護され、人の手で育てられた子猫ちゃん。人に慣れているがゆえ、病院でも余裕すぎる姿を見せていたそうで…？

話題となっている投稿は記事執筆時点で34万回再生を突破し、「めっちゃ可愛い」「自分は人と同じだと思っているのでは？」「これ猫生2週目謳歌してるでしょ」といったコメントが寄せられています。

【動画：人に慣れすぎている子猫→『動物病院』に連れて行くと…思わず頰がゆるむ診察風景】

ここはどこ？

YouTubeチャンネル『猫のあお & ハク・シネマ』に投稿されたのは、子猫の「ハク」ちゃんが病院に行った時の様子。この日カリカリデビューを果たしたばかりだというハクちゃんは、ワクチン接種を受けに来たようです。

安心させてあげるようにママさんが優しく撫でる中、診察台の上のハクちゃんは匂いを嗅いだりキョロキョロしたり。まだ自分がどこに連れてこられたのかも、よくわかっていない様子ですが…。

病院でも余裕なハクちゃん

ワクチンを打つ前に、まずは健康チェックから。目と口と耳を順番に診ていくと、なんとハクちゃん、先生に口をあーんと大きく開けられても無抵抗だったそう！さらにお腹を診る時は、先生に上半身を支えられているだけでスタッと立ったそうで、右後ろ足を少し前に出した立ち姿とピンクのお腹という、たまらなく可愛い姿も見せてくれたそうです。

診察中の姿からも伝わってくるように、ハクちゃんが人をとても信頼しているのは、生後間もない赤ちゃんの頃から愛情をたっぷりと注がれ続けてきたからなのでしょう。ご家族曰く、「人に慣れすぎて病院でも余裕」だったといいます。

文句も出ちゃいます

それでもさすがに嫌な時もあるようで、「なにするの～！」と言わんばかりに不満そうな声を出しながら、暴れてしまうことも。見ていて思わず、頑張ってとエールを送りたくなります。

その後もママさんからのナデナデで励ましてもらいながら、鳴き声を上げつつもお利口さんに頑張っていたというハクちゃん。いよいよ注射の時間ですが、ハクちゃんならきっと乗り越えられたはずですね！

投稿には「ハクちゃんめっちゃ可愛いねぇ♡病院も頑張って偉かったねぇ」「可愛いし大人しく検査受けて良い子だね」「人間を完全に信用しているからね～♡よく頑張ったニャ～」「「なにするの～～～」みたいな声が可愛い」「不安になるとママを目で追いかけてかわいいねぇ♡」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『猫のあお & ハク・シネマ』では、ハクちゃんと先輩猫のあおくんの日常の様子が投稿されています。赤ちゃんの頃から大きくなった現在まで、ハクちゃんの様々な姿を観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「猫のあお & ハク・シネマ」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。