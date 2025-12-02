¥ì¥º¥Ó¥¢¥ó¸øÉ½¡Ö¥ß¥¹Ãæ±û2025¡×?ÎÞ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á?¤¬ÂçÈ¿¶Á¡ª¡Ö¼«Ê¬¤«¤éÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¡Ä¡×¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÎGP¾¾ß·³¤Í¥¤µ¤ó¤Ë¡ÖÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¤¬¿¿¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×
¥É¥ì¥¹¤òÃå¤ÆÎÞ¤°¤ßÆ²¡¹¤È
¡¡¡ÖMr.&Miss Chuo Contest 2025¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ãæ±ûÂç³Ø4Ç¯À¸¡¦¾¾ß·³¤Í¥¤µ¤ó¤Î?¥¹¥Ô¡¼¥ÁÆ°²è?¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ì¥º¥Ó¥¢¥ó¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÃæ±û¥ß¥¹¥³¥ó¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¾ì¤Ç¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼õ¾Þ¸å¤Î´¶ÁÛ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È»þ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÁÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¸øÉ½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼þ°Ï¤ÎÀ¼¤Ë½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤â³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¥ì¥º¥Ó¥¢¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤É¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤«¤éÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤³¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Ç¾¯¤·¤Ç¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢Ã¯¤«¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤»¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢»ä¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤Î¾æ¤òµ¤·¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö´é¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿Í¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¤¬¿¿¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¼«Ê¬¤«¤éÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¤Çµã¤¤¤¿¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤Ï»ä¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏºÇ¹â¤ÎÉáÄÌ¤Î½÷¤Î»Ò¤À¤è¡×¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤ß¤æ¤µ¤ó¤¬¤ß¤æ¤µ¤ó¤é¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£