横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズが、クリスマスや年末年始に合わせてさまざまなイベントを展開。

限定ツリー装飾や特別メニューを用意した横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズなら、カップル・家族・女子会・忘年会と、多彩なホリデーステイが叶います！

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「クリスマス・年末年始イベント」まとめ

期間：2025年11月1日より順次展開中

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズが、フェスティブシーズンに合わせた多彩な限定メニューや特別プランを、館内各所で展開。

ロビーには、「Fanfare of Hope ― 希望のファンファーレ」をテーマに、した「希望のツリー」が設置されています。

ホテルのイメージカラーとして多くこの声が寄せられた、ブルー・ゴールド・シルバーを基調としたデザインです。

また、2025年は開業30周年に向けて3年間続く特別プロジェクトの第1章として、館内を彩るクリスマスデコレーションを楽しめます！

レストランでは、幅広いシーンに対応するメニューをラインナップ。

大切な人とのディナーにふさわしい特別コースや家族で楽しむオーダーブッフェ、友人同士の集まりに最適なクリスマス限定アフタヌーンティーなどが提供されます☆

期間中は、多彩な品々を並べた「クリスマスチャリティーオークション」を実施し、館内全体でホリデーシーズンを演出。

横浜ベイシェラトンならではの上質な空間とともに、記憶に残るクリスマスが過ごせるシーズンです！

クリスマス音楽イベント

開催日時：

・青木小学校 よこはまＡＯＫＩジュニアコーラス 2025年12月20日（土）16:15〜16:45

・クリスタルビーズ（ゴスペル） 2025年12月21日（日）16:15〜16:45

クリスマス期間を彩る特別企画として、ホテル1階メザニンロビーにて、2日間限定の音楽イベントを開催。

2025年12月20日は地元・青木小学校のよこはまAOKI ジュニアコーラスによる合唱ステージ、2025年12月21日はクリスタルビーズのゴスペルライブが実施されます☆

吹き抜けのロビーに響き渡る歌声とともに、クリスマスシーズンならではの温かなひとときをお届け。

ロビー中央に飾られた「希望のツリー」とともに、クリスマスムードに包まれた館内で楽しむ音楽イベントは、毎年好評を博している人気企画です。

2025年も地元の子どもたちや実力派ゴスペルチームが出演し、人々が集い合う横浜ベイシェラトンホテルならではの、開放的な空間で心温まるステージを鑑賞できます！

フレンチ「ベイ・ビュー」クリスマスディナーコース『Christmas Dinner』

期間：2025年12月20 日(土) 〜12月25日(木)

時間：※全席2時間制

＜2025年12月20(土)・21日(日)・24日(水)・25日(木)＞17:30〜／18:00〜／20:00〜／20:30〜

＜2025年12月22日(月)・23日(火)＞17:30〜22:30（最終入店 20:30）

料金：Christmas Dinner 34,000円(税・サ込)

煌めく横浜の夜景を眼下に望むフレンチ「ベイ・ビュー」では、心に響く生演奏が織りなす、極上のクリスマスディナーをラインナップ。

タラバ蟹や松阪牛フィレ肉など、シェフ郄木が厳選した贅沢な素材が並ぶ特別コースは、特別な思い出を彩るのにふさわしい逸品です。

最高の空間とサービスで、心に残るロマンティックな一夜を過ごせること間違いなし！

また、窓からの光が差し込む優雅な雰囲気の中、日中にお楽しみいただけるクリスマスランチコースも用意されます。

バー「ベイ・ウエスト」クリスマス カクテルフェア

期間：2025年11月1日(土)〜12月25日(木)

時間：月〜土 17:00〜23:30(最終入店22:30)、日・祝 17:00〜22:30(最終入店21:30)

料金：Noël Pistachio Hopper／Strawberry Christmas Fizz 各2,500円(税・サービス料込)

バー「ベイ・ウエスト」では、クリスマス気分を盛り上げる期間限定カクテル「Noël Pistachio Hopper」と「Strawberry Christmas Fizz」の2種類を販売中。

バーテンダーが贈るクリスマス限定カクテルは、食前や食後のロマンティックなひとときにぴったりです！

「Noël Pistachio Hopper」は、“季のTEA”にピスタチオとマスカルポーネチーズを合わせた、香ばしくクリーミーなデザートカクテル。

「Strawberry Christmas Fizz」は、テキーラとストロベリーが華やかに香る、甘みのある一杯に仕上げられています。

特別な夜にふさわしい、心弾むクリスマスのひとときを過ごせる味わいです☆

鉄板焼「さがみ」極上Christmasディナーフェア

期間：2025年12月24日(水)、12月25日(木)

時間：17:00〜23:00（最終入店21:00）

料金(税・サービス料込)：

クリスマスディナー 能登牛 38,000円

クリスマスディナー 松阪牛 45,000円

クリスマスディナー 神戸牛 50,000円

ホテル最上階28階に位置する鉄板焼「さがみ」では、横浜の煌めく夜景を眺めながら味わえる、クリスマスの2日間だけのスペシャルコースを提供。

メインは、神戸牛・松阪牛・能登牛の中から好きな銘柄を選べる、フィレとサーロインの豪華な食べ比べです！

さらに、フォアグラ・キャビア・トリュフの三大珍味に加え、伊勢海老・黒鮑・タラバ蟹などの厳選された海の幸も贅沢に堪能できるディナー。

本物だけを集めた至極のコースが、特別な夜に華を添えます！

日本料理「木の花」内 鉄板割烹「山吹」クリスマスディナー

期間：2025年12月20日(土)〜12月25日(木)

時間：月〜土 17:30〜20:00（最終入店）、日・祝 17:30〜19:30（最終入店）

料金：35,000円(税・込)

日本料理「木の花」内の鉄板割烹「山吹」も、期間限定のクリスマスディナーを用意。

料理長 紱留が厳選した松阪牛や、フォアグラ・伊勢海老・鮑など、贅沢な食材がふんだんに使用されています。

目の前で焼き上げる鮑や伊勢海老と、まるでアートのような氷の器に美しく盛り付けた御造里が対照的で、心に残るひとときを演出。

ソムリエが選ぶワインや日本酒とのペアリングもご堪能でき、上質な空間の中で大人のためのクリスマスを過ごせます！

フレンチ「ベイ・ビュー」クリスマスディナー付きステイ

期間：2025年12月20日(土)〜12月25日(木)

含まれるもの：

・2名分のクリスマスディナーコース グラスシャンパン付き

・オールデイダイニング「コンパス」の神奈川朝食またはルームサービスでの朝食

フレンチ「ベイ・ビュー」でのクリスマスディナーが付いた宿泊プランを、クリスマスシーズンに合せて販売。

煌めく横浜の夜景を望む特別な空間で、グラスシャンパンとともにフレンチシェフこだわりの特別コースを心ゆくまで堪能できます。

ディナーの後は、お部屋に戻り、2人きりの静かな夜を。

朝食は、オールデイダイニング「コンパス」での神奈川朝食、またはルームサービスでの朝食から選べます！

ニューイヤーズイブ カウントダウンステイ

期間：2025年12月31日(水)〜2026年1月1日(木)1泊2日

含まれるもの：

・「ベイ・ビュー」カウントダウンパーティー

・オールデイダイニング「コンパス」新年朝食ブッフェ

2025年12月31日から2026年1月1日にかけて、カウントダウンナイトを贅沢に過ごせる宿泊プランも登場。

ホテル最上階・スカイラウンジ「ベイ・ビュー」での華やかなカウントダウンパーティーと、新年のはじまりにふさわしいお正月朝食ブッフェを組み合わせた、特別な一泊プランです。

大切な人とともに、心躍る年越しの時間を楽しめます☆

オールデイダイニング「コンパス」ヨーロッパフェア〜ベルギー〜 「クリスマスオーダーブッフェ」

期間：2025年12月20日(土)〜 12月25日(木)

時間：

ランチ 11:30〜16:00

ディナー＜平日＞ 17:30〜21:30、＜土日祝＞ 17:00〜21:30

料金(税・サ込)：

・ランチ<平日＞ 大人 8,500円／子供 4,250円／シニア 6,800円

・ランチ＜土日祝＞・ディナー＜全日＞大人 11,000円／子供 5,500円／シニア 8,800円

※子供 4才から小学生、シニア 62歳以上

※平日ランチのクリスマスメニューはローストチキンが用意されます

2025年にリニューアルしたオールデイダイニング「コンパス」では、美食の国ベルギーをテーマにした豪華なオーダーブッフェを実施。

ベルギーの名物「ムール貝のワイン蒸し」や「ベルジャンフリッツ」「石焼バベットステーキ」など、本場の味が勢揃いしたブッフェです。

さらに、クリスマス期間は「ローストチキン」や「牛肉のパイ包み」「いくら寿司」「プレミアムショートケーキ」といった限定メニューも登場し、ホリデー気分を盛り上げます！

シェフ當間こだわりの多彩な料理を、一皿ずつ出来立てを楽しめるオーダー形式。

家族や友人と、賑やかなクリスマスムードあふれる「コンパス」で食事を楽しめます☆

スカイラウンジ 「ベイ・ ビュー 」クリスマスイブニングハイティー シャンパンフリーフロー

期間：2025年12月1日（月）〜12月19日（金）

時間：17:30〜21:00(最終入店 19:00) 2時間制

料金：12,000円(税・サービス料込)

※2025年12月26日（金）〜12月30日（火）は通常のハイティーを提供

夕暮れから夜景へと移ろうロマンティックな時間帯に楽しめる、「モエ・エ・シャンドン」シャンパーニュのフリーフローとともに楽しむハイティー。

フレンチシェフ郄木が手がける、骨付きローストチキンや牛フィレ肉のステーキサンドなど、贅沢なセイボリーが並びます。

煌めくシャンパーニュの泡と音楽、窓一面に広がる美しい夜景に包まれるラグジュアリーな空間で、素敵な夜を堪能できる内容です！

ラウンジ「シーウインド」アフタヌーンティーセット〜クリスマス〜

期間：2025年12月1日(月)〜 12月19日(金)

時間：

【月・火・金】12:00／15:00／17:30〜18:30

【水・木】12:00／15:00

【土・日・祝】12:30／12:45

料金：6,200円(税・サービス料込)

ラウンジ「シーウィンド」では、クリスマス期間限定のアフタヌーンティーセットを提供。

苺のスイーツやセイボリー、シュトレンなど、この時期だけのメニューが並びます。

吹き抜けのラウンジで味わう本格派アフターヌーンティーは、友人との優雅なティータイムにもおすすめです☆

ペストリーショップ「ドーレ」季節メニュー

シュトレン

期間：〜2025年12月25日 （木）

料金(税込)：シュトレン 3,800円（20cm）、ベラベッカ 1,950円、クグロフ M（16cm）1,300円・L（20cm）1,700円

ペストリーショップ「ドーレ」では、女子会やホームパーティーを華やかに彩る、ホリデーブレッドが用意されます。

ベラベッカ

毎年好評のベーカーシェフ森広が手掛けるシュトレンをはじめ、クリスマスイブに食べる伝統菓子・ベラベッカも数量限定で販売中です！

クグロフ

また、王道の味わいが楽しめるクグロフは、2025年12月1日より登場。

いずれも贈り物や手土産に最適な一品です☆

ペストリーショップ「ドーレ」ミートローフデニッシュ

期間：〜2025年12月31日 （水）

料金(税込)：1,120円、ハーフサイズ 560円

クロワッサン生地で、国産合い挽き肉と3種の野菜を包み込んだ「ミートローフデニッシュ」は食べ応え満点。

ホテルメイドならではの香ばしい生地とスパイスの効いたジューシーな旨みが楽しめ、ホームパーティーにも使いたくなる一品です！

中国料理「彩龍」クリスマスディナーコース

期間：2025年12月20日(土)〜 12月25日(木)

時間：月〜土 17:30〜22:00(最終入店21:00)、日・祝 17:30〜21:00(最終入店20:00)

料金：23,000円(税・サービス料込)

新料理長のこだわりが光る、中国料理「彩龍」のクリスマスディナーコースでは、多彩な食材を用いた豪華メニューをラインナップ。

山口県産「長州黒かしわ鶏」をメインに、伊勢海老や帆立などの海鮮と厳選した国産中国野菜の炒めや、上海蟹入り餡かけのおこげなどを味わえます。

随所に本場の技と新料理長の新たな感性が息づく特別コースで、クリスマスならではの贅沢なひとときを楽しめるディナーです☆

中国料理「彩龍」忘新年会 個室プラン

期間：2025年11月1日(土)〜 2026年1月31日(土) ※2026年1月1日（木・祝）〜1月4日（日）は除く

時間：月〜土 17:30〜22:00(最終入店21:00)、日・祝 17:30〜21:00(最終入店20:00)

料金：13,000円(税・サ込)

「彩龍」では、個室でゆったりフリードリンクと本格中国料理を楽しめる、忘年会・新年会にぴったりのプランも用意されています。

会社の集まりや友人とともに一年を振り返る冬の集い、大切な人とのお祝いなど、幅広いシーンにおすすめです！

1人プラス1,000円で、料理をより贅沢な内容にアップグレードすることも可能。

「海老と季節野菜入り蒸籠 ガーリック蒸し」を彩龍人気メニューの「大海老のチリソース煮」または「大海老のマヨネーズソース」に変更して、贅沢に楽しめます☆

青く煌めく「希望のツリー」

2025年のクリスマスは「Fanfare of Hope ― 希望のファンファーレ」をテーマに、開業30周年に向けて3年間の願いを繋ぐシンボルツリー「希望のツリー」がロビーに初登場。

2025年12月25日まではライトアップを継続しています！

ゲストの声を反映したロイヤルブルーとスカイブルーのグラデーションに、煌めくゴールドとシルバーをあしらったアイコニックなツリーは、未来への広がりと希望の輝きを表現。

館内全体もこのブルーを基調とした装飾で、幻想的な雰囲気に包まれます。

心温まるクリスマスのひとときを、大切な人とともに過ごすのにぴったりです☆

チャリティーオークション2025 “HOPE FOR SMILE”

開催期間：〜 2025年12月25日（木）17:00

オークション内容：専用参加申込QRコード／URLを入手し、WEBから入札形式で行うサイレントチャリティーオークション。2025年12月25日（木）17:00まで入札受付。2026年1月8日（木）より落札者本人へ連絡を以て発表。収益金は、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会と一般社団法人VAMOS TOGETHERへ寄付。

横浜ベイシェラトンでは、公式PRアンバサダーのアレックス・ラミレス氏が運営する一般社団法人VAMOS TOGETHERと共同で「クリスマスチャリティーオークション2025 “HOPE FOR SMILE”」を開催。

横浜を拠点とするプロスポーツチームや地域企業の協力のもと、選手直筆サイン入りグッズやホテル宿泊券など、約90点の商品が登場予定です。

収益金は障がいを持つ子どもたちの活動支援を行うVAMOS TOGETHER、および横浜市社会福祉協議会を通じ、児童養護施設を退所する子どもたちの自立支援事業に寄付されます！

クリスマスギフトオーナメント

2025年から開業30周年までの3年間、クリスマス期間中に指定商品を購入した人を対象に、シンボルツリーのカラーを施した「クリスマスギフトオーナメント」をプレゼント。

「希望のツリー」に込められた想いが手元でも感じられる、開催イヤーとその年の開業記念イヤーが刻印された特別なオーナメントです☆

なお、このオーナメントは適切に管理された森林資源から作られた、FSC認証紙(※)を使用。

環境にやさしく、SDGsにもつながるサステナブルな素材でできています。

※FSC紙とは、森林管理協議会（FSC）が定めた基準に従い、適切に管理された森林から生産された木材を使用した紙

クリスマスのごちそうから忘年会、カウントダウン、新年会などにぴったりのメニューやプランを多彩に展開。

クリスマスシーズンから年末・年始にかけて展開される、横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「クリスマス・年末年始イベント」まとめでした！

※仕入れの状況により、一部料理内容や期間の変更、または盛り付け等が変わる場合があります

※写真はイメージです

※最新の情報はホテル公式ホームページを確認ください

