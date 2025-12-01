【新NISA】12月の「配当取り」を狙える、注目の日本株「高配当株・増配株5選」を実名公開【日経平均5万円時代の守りの投資法】

日経平均5万円時代が訪れた。国内ではサナエノミクス期待が、海外では米国株高が日本株にプラスで、2重の追い風となろう。株高といえば含み益・譲渡益を追いがちだが、配当金にフォーカスした投資にも根強い人気がある。

新NISAの成長投資枠への投資であれば完全非課税、永久非課税である。本稿は、12月に権利付最終日を迎える高配当株や増配株に注目する。解説は、著書『 資産1.8億円＋年間配当金（手取り）240万円を実現！ おけいどん式「高配当株・増配株」ぐうたら投資大全 』（PHP研究所）が好評な桶井道（おけいどん） 氏にしてもらう。桶井氏は高配当株および増配株への投資で資産を伸ばし、関連書籍を出版した実績がある。

高配当株投資の魅力

はじめに、高配当株・増配株投資の魅力について、箇条書きでお伝えいたします。

(1)配当金は定期的（日本株なら年2度が多い）に入る

(2)配当金は事前にその額がわかる

(3)配当金は自動的に入る

(4)配当金は安定的な収入になる

(5)株価下落場面で配当金は心の支えになる

(6)配当金は会社員にとり副収入になり、かつ不労所得である

(7)配当金は老後の生活費に使える

(8)企業の株主還元意識が高まっており、増配が期待できる

(9)配当金目的の買いが常に期待でき、株価を下支えすることが多い

(10)配当金を再投資するのが楽しい

(11)増配株は、投資額（簿価）に対する配当利回りが上がっていく

利益のすべてを自分のものにする

・税金

通常、投資で得た利益には20.315％の課税があります。しかし、NISAの成長投資枠で日本株に投資すれば、配当金は完全非課税、永久非課税です。かつ、利益確定するときに譲渡益も完全非課税です。通常約20％かかる税金がゼロになるのは大きいです。

・取引手数料

取引手数料も、チリが積もれば山となります。次のネット証券であれば、（NISA口座に限らず）日本株の取引手数料が無料です。投資時および利益確定時に、手数料がかからないのは嬉しいですね。

（1）SBI証券（条件あり）

（2）楽天証券（条件あり）

（3）GMOクリック証券（条件なし、完全無料）

配当金も、譲渡益も、利益をすべて自分のものにできるのは大きいです。はじめは「ちょっとくらい気にならない」と思ってしまうかもしれませんが、投資額が大きくなると見逃せなくなっていくものです。

私の銘柄選択法、14個のポイント

つぎに、高配当株・増配株の銘柄選択法を解説します。銘柄を探すときには、配当利回りだけを見てはいけません。それを可能とする裏付けがあるかを確認しましょう。

(1)市場規模が拡大している業種

まず何より需要が増加する業界の企業を選んでください。需要が増えるから、そこに供給を増やすことで企業は成長できます。売上高が増え、営業利益が増え、儲かっているから配当金が出せます。内需（日本国内の需要）だけではパイが減るとしても、海外で稼ぐ企業もあります。逆に、需要が縮小する業界では、いくらナンバーワン企業でも、成長は望めません。少ないパイの奪い合いが起こり、価格競争となり、売上高が減少し、営業利益も減少し、利益率も下がり、配当の維持が厳しくなります。もちろん、株価も厳しくなります。

(2)ナンバーワン企業もしくはオンリーワン企業

業界ナンバーワン企業（もしくは2位まで）に投資しましょう。または、3位以下でもニッチに稼ぐオンリーワン企業を選びましょう。しっかり稼いでいる企業を投資先に選ぶことが大切です。

(3)増収増益

株価は、短期では経済指標や政治的要因などに左右されますが、長期では企業価値に連動します。簡単に言いますと、「どれだけ儲けているか。儲けを伸ばせるか」が大切です。したがいまして、増収増益（売上高も営業利益も成長していること）している企業を選びましょう。合わせて、一株当たり利益(EPS)が成長しているかも確認してください。

(4)営業利益率

本業でしっかりと利益が出せているかを確認する必要があります。業種にもよりますが、営業利益率が10％以上あれば優良といえるでしょう。

(5)株価のトレンド確認

株価が上昇トレンドの銘柄を選びましょう。なぜなら、配当金をたくさん貰っても、それ以上に株価が下がって結局損していたら本末転倒だからです。5年チャートか10年チャートで株価のトレンドを確認しましょう。

(6)配当性向

無理な配当をしていないか確認しましょう。配当性向（利益に占める配当金の割合）が概ね50％以下の銘柄を選んでください。逆に、低すぎても株主還元が十分ではなく、30％以上は欲しいところです。

(7)連続増配年数、増配率、減配の過去を確認

高配当であり、かつ増配していることが理想です。連続増配年数は何年か。もちろん長いほど優良です。増配率（配当の前年対比）も確認しましょう。これも高いほうが優良です。さらに、頻繁に減配していないかを確認してください。ただし、業績連動型配当を方針とする場合は、減配も仕方がありません。

(8)増資の過去がないか

増資（株式を新しく発行し資金を集めること）すると株価は下がります。株主の利益になりません。

(9)自社株買いの推移

自社株買いをすると株価は上がります。連続して自社株買いをするということは株主還元に熱心であるといえます。

(10)自己資本比率

低いほど借金が多いことを意味します。自己資本比率40〜50％以上が目安です。

(11)ROEが高いか

ROEとは、自己資本利益率と訳されますが、簡単にいうと、経営効率が良いかどうかを表します。米国株に比べ日本株は低い傾向にありますが、2桁あれば優良、8％あれば合格ラインです。

(12)不祥事の過去がないか

一度不祥事を起こすと、連続する傾向があります。外部要因かもしれない事案もありますが、当該企業がどのような対応をするのか確認することも大切です。

(13)後継者問題がないか

カリスマ経営者の後継者問題はリスク要因です。経営者の年齢や健康状態、後継者育成について確認しましょう。

(14)PER推移

1〜13で分析して優良銘柄を見つけたとしても、高値掴みに注意しなくてはいけません。PERが過去に比べて高くなっていないかを確認しましょう。私は予想PERを使って確認します。予想PERは、「現在の株価」を「1株当たり利益(予想)」で除すことで計算できます（予想PER＝株価÷1株当たり利益（予想））。1株当たり利益(予想)は決算短信などで確認できます。証券会社（サイト）によっては、予想PERの推移をグラフで確認することが可能です。

以上14個のポイントを上げましたが、全項目をクリアする銘柄はなかなかありません。よって、総合的に判断してご自身が納得できる銘柄を探してください。

この12月、注目の銘柄は…

それでは、高配当株、増配株をご紹介します。次に紹介する銘柄は12月26日（金）が権利付最終日（この日までに株を買えば配当金が貰える）です。

※（ ）内は銘柄コード。推奨ではなく紹介です。

(1)ノーリツ(5943)

温水空調分野を中心とした住宅設備機器および厨房分野の機器の製造、販売、サービスを事業としています。国内で、業務用給湯器市場にて約60％のシェア、家庭用給湯器市場にて約40％のシェアを有します。海外でも17ヶ国で展開しており、海外売上高比率は約3割です。

業績は、売上高については安定的で、利益については凸凹しています。営業利益率（3年平均、以下同様）は2％ほどです。5年チャートは2023年1月頃を底に、上下しながらも上昇してきています。予想配当利回り（2025年11月28日現在、以下同様）は3.69％です。

（2）ユニ・チャーム（8113）

衛生用品大手で、紙おむつでは国内首位です。アジアでも、紙おむつなどパーソナルケア事業はシェア1位のポジションにあります。

高い技術力を活かし、赤ちゃんからお年寄り、ペットも含めた幅広い層にバランスよく商品を展開し、かつホームケア商品も取り扱います。2030年までに、不織布・吸収体ビジネスで市場シェア世界1位を獲得する目標を掲げています。かつ売上高を2023年度比で約1.6倍の1.5兆円にすると公表しています。海外売上比率が3分の2を占めており、内需に頼らずに事業しているところは評価できます。

業績は増収増益です。「経常利益率」（3年平均）は13％台半ばです。株価は、2023年夏をピークに調整中です。株主還元が優秀で、24期連続増配の予定です。第12次中期経営計画にて累進配当の旨言及しています。予想配当利回りは1.97％です。

（3）ショーボンドホールディングス（1414）

橋梁、トンネル、港湾、下水道など社会インフラの補修・補強を専門とする総合メンテナンス企業です。同社サイトトップに「作らない建設会社 直し続けることが私たちの仕事です」とありますように、維持管理に特化しています。国内随一かつ屈指の総合メンテナンス体制が特色とされます（同社サイトに掲載）。インフラ整備は日本の喫緊の課題であり、高市総理は国土強靱化対策を政策に捧げていますので、同社にはプラスといえるでしょう。

業績は増収増益です。営業利益率は20数％あります。株価は2024年以降、下降トレンドにあります。予想配当利回りは3.60％です。17期連続増配の予定です。なお12月31日を基準日として、1株につき4株の割合をもって分割する予定です。

（4）クボタ（6326）

国内最大手、世界3位の農機メーカーです。ASEAN8ヵ国のコンバインのシェアが1位と、アジア有数の米生産国で高く評価されています。

ほかに、水道管を製造しており、世界70ヵ国以上の水インフラを支えています。国内でも、上水から下水まで水インフラを支え、高度浄水処理施設においてはクボタの処理装置の採用率は約80％もあります。海外売上高比率は約80％です。高市総理は食料安全保障の確立を政策に掲げ、すべての田畑をフル活用できる環境づくりについて言及しています。また、水道関連のインフラ整備は喫緊の課題です。これらは同社に追い風といえるでしょう。

業績は増収増益基調で経緯してきましたが、直近で下落しています。営業利益率は10％弱です。5年チャートは良い形とはいえませんが、2025年春以降では株価を戻しつつあります。2024年12月期までで4期連続増配中です。予想配当利回りは2.22％です。

（5）荏原製作所（6361）

ポンプ製造を祖業とする産業機械のメーカーです。ビルやマンションなどの建築設備で使われる一般的なポンプ「標準ポンプ」では国内シェア1位です。現在は、冷熱機械、送風機、廃棄物処理施設、半導体製造装置なども手掛けます。世界シェア1位の製品が複数あります。半導体の微細化に欠かせないCMP装置、半導体製造工程でクリーンな真空を生み出すドライ真空ポンプでは世界シェア2位です。稼ぎ頭は、半導体製造装置が属する「精密・電子カンパニー」です。長期ビジョンにて「CO2」「水」「半導体」に言及しており、いずれも世界的な課題分野、成長分野であり、期待が持てます。海外売上高比率が3分の2を占めます。

業績は増収増益を果たしており、増収率（売上高の成長率）は3年平均で13％弱、増益率（当期純利益の成長率）は同18％弱もあります。営業利益率は10％強です。5年チャートは上昇トレンドです。配当は業績に連動して支払われます。6期連続増配の予定です。予想配当利回りは1.37％です。

