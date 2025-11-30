梅田サイファー、新曲「FLOOR KILLER」がTVアニメ『グノーシア』新EDテーマに決定！アニメ第8話でサプライズ解禁
梅田サイファーの新曲「FLOOR KILLER」が、TVアニメ『グノーシア』の新エンディングテーマに決定。12月1日に配信リリースされる。
■TVアニメ『グノーシア』ノンクレジットムービーも公開
本アニメは、ゲーム開発集団・プチデポットによる『人狼ゲーム』をモチーフにしたゲームを原作とする“人狼”推理劇×SFループミステリー。
10月からTOKYO MX他にて放送が開始しており、「FLOOR KILLER」は11月29日に放送された第8話にて、サプライズで初解禁。
YouTubeのアニプレックス公式チャンネルでは、新エンディングテーマ「FLOOR KILLER」が流れるTVアニメ『グノーシア』のノンクレジットエンディングムービーも公開された。
また「FLOOR KILLER」の配信リリースを記念した、ダウンロードキャンペーンの実施が決定。
対象ストアにて「FLOOR KILLER」をダウンロード購入し応募した人のなかから抽選で最大56組112名が、梅田サイファー『47都道府県TOUR 2025→2026～UC is comin～』に招待される。詳細はオフィシャルサイトで。
■梅田サイファー メンバーコメント
◇テークエム
人狼ゲームの醍醐味とは、人狼サイドで皆を騙し切った時の快感だ！と、思いませんか？今回、晴れてグノーシアとして「人類の敵」になっちゃったユーリですが、一体どんな痛快な二枚舌をカマしてくれるんでしょーか。楽しみです。
ここから怒涛のうねりを見せてくれるであろうTVアニメ『グノーシア』、「FLOOR KILLER」のダーティなバイブスと一緒に楽しんでもらえると嬉しいです！
◇Cosaqu
はじめまして！梅田サイファーのCosaquです。
今回TVアニメ『グノーシア』のエンディングテーマを担当させていただき、光栄です！
物語がループする中で乗員たちは正しい選択をすることができるのか？
様々な葛藤、疑念、裏切り、ループの中で選択を迫られる乗員たちの姿を僕達の楽曲「FLOOR KILLER」に重ねて聴いていただけると幸いです！
この旅の結末を一緒に見届けましょう！
◇KennyDoes
梅田サイファーのケニーダズです！
TVアニメ『グノーシア』のエンディングに新曲「FLOOR KILLER」を書き下ろしました！
この曲をライブで披露する時は全員グノ顔で早口かまします。
ぜひどんな曲かオンエアでチェックしてください！お楽しみに！！！
■リリース情報
2025.12.01 ON SALE
DIGITAL SINGLE「FLOOR KILLER」
TVアニメ『グノーシア』作品サイト
https://gnosia-anime.com/
梅田サイファー OFFICIAL SITE
https://www.sonymusic.co.jp/artist/UMEDACYPHER/
■【画像】TVアニメ『グノーシア』キービジュアル
■【画像】「FLOOR KILLER」のジャケット写真