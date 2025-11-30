梅田サイファー、新曲「FLOOR KILLER」がTVアニメ『グノーシア』新EDテーマに決定！アニメ第8話でサプライズ解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

梅田サイファーの新曲「FLOOR KILLER」が、TVアニメ『グノーシア』の新エンディングテーマに決定。12月1日に配信リリースされる。

■TVアニメ『グノーシア』ノンクレジットムービーも公開

本アニメは、ゲーム開発集団・プチデポットによる『人狼ゲーム』をモチーフにしたゲームを原作とする“人狼”推理劇×SFループミステリー。

10月からTOKYO MX他にて放送が開始しており、「FLOOR KILLER」は11月29日に放送された第8話にて、サプライズで初解禁。

YouTubeのアニプレックス公式チャンネルでは、新エンディングテーマ「FLOOR KILLER」が流れるTVアニメ『グノーシア』のノンクレジットエンディングムービーも公開された。

また「FLOOR KILLER」の配信リリースを記念した、ダウンロードキャンペーンの実施が決定。

対象ストアにて「FLOOR KILLER」をダウンロード購入し応募した人のなかから抽選で最大56組112名が、梅田サイファー『47都道府県TOUR 2025→2026～UC is comin～』に招待される。詳細はオフィシャルサイトで。