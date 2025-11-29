姪っ子を勝手にSNSに載せる義姉…これって止められる？正しい断り方【ママリ】

干渉されるのが不快。義姉の出しゃばりにもううんざり！

義姉について、うちの子供に執着していて不快です。私の心が狭いのでしょうか。義母はうちの子供の話を義姉にし、義姉は独身で子供がいないため話題がないからかうちの子供たちの写真を見せたり、うちの子供の話題ばかり外に話しています。旦那が地元の友達に子供が生まれたことを自分の口から言いたかったのに、先に義姉が言いふらしていて出しゃばりだなぁと思いました。

義姉はうちの子供に物をくれますが、物で釣ってるようにしか思えないです。 出典：

夫の姉の行動に悩んでいるというMさん。義姉は独身で、周囲にMさんの子どものことを話してしまうようです。子どもが生まれた話も、夫より義姉が先にしてしまったため、Mさんは義姉にでしゃばりだな…という印象をいだいています。

義両親は家事など手伝ってくださったり育児に協力してくれてるので干渉してきてもいいですが、

義姉については余計なことしてくるし、うちの家族に依存してるように感じ不快です。

義姉がうちに執着しなくなるにはどうしたらよいでしょうか。旦那は義姉に注意してくれますが出りゃばりが直りません。 出典：

義両親はMさん一家のサポートもしてくれているようで、その分、ある程度干渉されることはMさんも承知しているようですね。



一方で、義姉には話のネタ的にMさんの子どもや家族のことを周囲に話すようなことはやめてほしいと思っています。こうしたMさんの悩みに、ママリユーザーからはどんな声が集まったのでしょうか。

体験談やアドバイスなどいろいろな意見が

義姉がわが子に執着しているようで不快に思っているMさん。Mさんの悩みには「おば」側だった人や、「姪甥」側だった人などいろいろな当事者の立場からたくさんの意見が集まりました。

私の叔母がまさにそれでした!!

結婚はしてますが子供には恵まれず

私たち姪甥を可愛がってくれましたが

母の姉でしたが母はいつも

よその人にうちの子の話をしないでと言ってました💦

私たちの運動会にも付いてくるし家族で出かけたいのに

妹を土日になると泊まりに連れて行ってしまうので

姉妹仲が悪くなりかけたり色々ありました😭

ちなみに実家の近くに引越しまでして来ましたよ😓 出典：

自分が姪甥側だった人の意見です。叔母にはたくさんかわいがってもらったようですが、兄弟姉妹で扱いに差があったのか、姉妹仲が悪くなりかけたことがあったそう。



家族関係まで変わってしまうようなら、早めに距離を置いた方が良さそうですね。

私の姉も甥っ子大好きで私のいない所で写真見せたり物くれたりしますけど全然気になりません😅むしろ可愛がってくれてて嬉しいと感じます。色々買ってくれるし😂

私のような感覚の人もいるので特に子供がいない方にはハッキリ言わないと分からないのではないでしょうか？

執着を無くすにははやり距離を置くしか無い気がします💦 出典：

自分の姉が、姪甥であるわが子をかわいがっている、という人の意見です。義理の兄弟姉妹と実の兄弟姉妹では、同じ「おば」でも保護者の感じ方は違うかもしれませんよね。



ただ、子どもがいない人には保護者の気持ちははっきり言わないと分からないかも…という点は確かにそうなのかもしれないな、と感じますね。

やはり会う頻度を下げる、

あとはものを買ってもらうのやめたらいいと思います！



おもちゃ服は自分で選びたいから買わなくていいと旦那に伝えてもらったらいいかと。



やっぱり物貰うなら口出しするからねって義姉は捉えてる気がします。

私がやってあげてんだだから私にも意見させてみたいな。



距離置く、もらわない、頼まない、話さない、会わない

が一番いいです！ 出典：

こちらの意見にあるように、何かを買ってもらってしまうと「その分は口を出させてもらってもいい」というのは義姉は無意識に思っているかもしれませんよね。



まずは会う機会を減らし、物をもらうのを止め、何かを頼むことをできるだけしない…など距離をとっていくのが1番の方法かもしれません。



義理の兄弟姉妹とは距離の取り方が難しいですが、会う機会が減れば自然と関係も薄くできそうなので、少しずつ距離を空けていくのが適策なのではないでしょうか。

ありがとうなんて言われる筋合いない

授乳中なのに一言もなく当たり前のように部屋に入ってくるし！｢ありがとう｣って、別にアンタのために生んだわけじゃないし、私の子がたまたまアンタの子だっただけでありがとうなんて言われる筋合いないし！ 出典：

産後の入院中は何かと忙しいもの。授乳やおむつ替え、吐き戻しの対応などで夜も眠れず体力の回復どころではないような状況の方もいますよね。



そんな精神的にも肉体的にもいっぱいいっぱいな状態で、何の配慮もなく授乳中に部屋に入ってきたり、なぜか「ありがとう」と言ってきたり…。義母からすると、出産を労う気持ちから出てきた言葉なのかもしれませんが、投稿者さんにはそのようには伝わらなかった様子です。

せっかく寝ているのに、起こそうとする義母

里帰り中の実家にも仕方ないから呼んでやりました。

その時は昼間あまり寝れなくてずーっと寝ぐずりしてる状態で、義母と旦那が来た頃にやっと眠れそう…って感じで。

その経緯を説明して、(本当は死ぬほど嫌だけど)仕方なく抱っこさせてあげたら、ほっぺたつつきながら｢◯◯ちゃ～ん、起きて～！目を開けて～、起きて～！｣って（｀Δ´）有り得ない！！！！！！！

起きてるところ見たい気持ちはわかるけど！無理矢理起こすとか意味わからない！！！！！ 出典：

里帰りした投稿者さんの元に夫と義母がやってきて…。やっと眠れそうな赤ちゃんを無理やり起こそうとしたそう。投稿者さんが言うように、起きてるところを見たい気持ちはわかりますが、寝ている状態の赤ちゃんを愛でてほしいものですね。



この投稿には、「ママは妊娠中も産後も体が大変で疲れているのに、夫や義理の両親は赤ちゃんに会いたいってただただハイになってる」という声や、「生んだあとのありがとうは意味不明」という声がありました。



産後の大変な状況では、嬉しい記憶はもちろん残りますが、嫌な記憶ももちろん残ります。自分が産後の友人などのに会うことがあれば、言動には十分注意したいと思わされるエピソードでした。

息子を預けたくない…義母の言葉に引っかかるのは心が狭い？

@pixta

義母からの言葉にモヤモヤ



義母から「私が〇〇(息子)くん預かったらどういう反応するかな？今度試してみようよ！おもしろそうじゃん！」

と言われました。



息子は義母たちの娯楽ではないですし実験台でもないです。おそらく孫を可愛がりたいがために預かりたいだけなんだろうなあと思いますが、、、。



預けたくないって思ってしまった私は心が狭いのでしょうか？ 出典：

保護者側から祖父母にお願いして子どもを預かってもらうこともありますが、祖父母が孫を預かりたいというパターンもありますよね。今回の投稿者・Mさんは義母から孫を預かりたいそぶりをされたようです。しかし、義母の「おもしろそう」という言葉選びを見ると、親としてはあまりいい気持ちになるものではなかったようです。



「反応を見たい」「おもしろそう」という言葉から義母が自分本位に考えていそうだと感じたMさんは、子どもを預けたくないと思っています。一方、そうした考え方の分は心が狭いかもしれないという懸念もしているようです。

子どもは義母のおもちゃじゃない！預けないにはどうすれば？

今回のMさんの投稿には、他のママリユーザーもあまり良い気持ちを抱かなかったよう。Mさんの義母に対し、どう断ったら角が立たないかのアドバイスも寄せられていました。

適当に流して、預けない

うわ～なんか嫌な感じですね😅

qa.mamari.jp

今人見知り始まってすごい泣いちゃうんで～ってうまくかわして絶対預けたくないです😇笑 出典：

「何かあったら」と伝えて預けないという方や、人見知りの時期であることを伝えてかわすという方もいました。



理由がなければ子どもを預けないという方針でいれば、義母に無理やり預けさせられることもなさそうですよね。また、時期的な理由を伝えておけば、義母もしばらく待ってくれそうです。



「おもしろい」という言葉選びへの疑問をアピールする

私なら

面白い…？🤔って独り言言いますw 出典：

「おもしろそうじゃん」という言葉にモヤモヤした気持ちを、何気なく伝えるという声もありました。「おもしろいってどういう意味ですか？」と尋ねてみるという方も。



義母としても悪気なく言葉選びに失敗している可能性もあるため、関係性によっては聞くのも選択肢ですね。

「泣くと思うので」と伝える

子供はおもちゃじゃないですからね💦

そんな風に言われるなら預けたくないです😭てか会いたくないです🥲



その場は流しますけど、もし次言われたら「多分お義母さんだと泣くと思うので大丈夫です～🥹」と言います☺️ 出典：

義母は「どういう反応をするかな」と言ってきているので、「人見知りで泣いてしまう」など反応を想像した上で断る手もありますね。



今回のようなケースの場合、義母自身が嫁から「預けたくない」と思われていることにが気づくのが一番ですが、そうでないなら距離を取って預けないのが無難そう。あくまで保護者は両親なので、預けるように要求されても嫌なら預けなくて良いでしょう。



子どもと接する時は「大人が楽しいか」ではなく、子どもが幸せかどうかを大切にしたいですね。

