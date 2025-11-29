「じゃがりこサラダ できたて実感カップ」発売、製造後10日以内に店頭へ【カルビー】

カルビーは12月10日から、全国のセブン‐イレブン(沖縄県を除く)にて、「じゃがりこサラダ できたて実感カップ」を数量限定で発売する。

製造後10日以内に店頭に届ける新しいコンセプトの商品だ。想定価格は税込215円前後。店舗によっては、取扱いのない場合や、売り切れで販売終了の場合がある。

〈“できたてシリーズ”第3弾が登場〉

カルビーはこれまでにも、セブン‐イレブン限定で「ポテトチップス うすしお味 できたて実感パック」「かっぱえびせん できたて実感パック」を販売してきた。

今回の「じゃがりこサラダ できたて実感カップ」は、“できたてシリーズ”の第3弾。製造から10日以内に店頭に並べることで、できたてに近い風味や食感を楽しめるという。内容量は57g。

「じゃがりこ」は1995年に誕生し、2025年10月で発売30周年を迎えた。特徴的なスティック形状や心地よい堅さ、カップ包装は発売当時としては新しい挑戦だった。誕生以来、製法はほとんど変えず「サラダ」「チーズ」「じゃがバター」「たらこバター」などの定番商品をはじめ、多くの期間限定品を展開してきた。

1995年発売当時の「じゃがりこサラダ」

カルビーは、原料のジャガイモを安定して確保するため、1980年に北海道でカルビーポテト株式会社を設立。生産者と契約栽培を行い、40年以上にわたり品質の高いジャガイモの供給に取り組んでいる。今回の“できたてシリーズ”は、こうした原料や食感へのこだわりを、よりできたてに近い形で届けたいという思いから企画されたものだという。

「じゃがりこ」の前身である「じゃがスティック」、2025年10月に30周年記念商品として発売した「じゃがりこ ベーコンバター醤油味」