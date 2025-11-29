偏食家・氏原がCoCo壱を本音レビュー！店員おすすめやマツコ絶賛トッピングを抑えた「至高の組み合わせ」とは？
YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「店員ガチ推し！TVで話題！coco壱最強トッピングをブチギレ氏原がレビューしてみた【大事なお知らせあり】」と題した動画を公開した。自他ともに認める偏食家である氏原が、カレーハウスCoCo壱番屋の「最強トッピング」の座を巡り、独自の視点で各メニューを徹底比較している。
動画では、出演者それぞれが自身の定番トッピングを持ち寄り、その魅力をプレゼン。サカモトは「手仕込みとんかつカレー＋チーズ＋スクランブルエッグ」という王道の組み合わせを提案するが、氏原は「ジャンク感がすごい」「普通ですよこれは」と一蹴する。
一方、氏原が最強と信じて疑わないのは「チキン煮込みカレー」をベースに「スクランブルエッグ、ほうれん草、ソーセージ」を追加した一品だ。実食したサカモトも「めっちゃ美味いね、これ」「完成されてる」とその味を絶賛。氏原は「明らかにお前のはクソだね」とサカモトのトッピングを切り捨て、自らの組み合わせこそが至高であると自信を見せた。
さらに、CoCo壱店員がおすすめする「フライドチキン＋旨辛にんにく＋とろ甘ソース」や、タレントのマツコ・デラックスが絶賛したという「納豆＋チーズ＋ほうれん草」の組み合わせも実食。店員おすすめの味には「美味いけどドーピング感」と評し、マツコおすすめの組み合わせには「美味いわ。これ2位かもなぁ」と高評価を与えた。
様々なトッピングを味わった上で、氏原は最終的に「チキン煮込みが一番だった」と断言。自身の定番である「チキン煮込みカレー」のアレンジが、揺るぎない最強の座にあると結論付けた。
