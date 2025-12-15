宮崎県の激安物件ツアー！「こんなの見たことない」と唸った衝撃の内装とは？
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「内見ゴリラの珍賃貸」が、「【日本一ギラギラの家!?】宮崎県の激安物件を調査したら、前代未聞の価格設定と内装の連続だった。」と題した動画を公開。宅建士のテラさんと進行役のゴリラさんが宮崎県の激安物件を巡り、その衝撃的な価格設定と唯一無二の内装をレビューした。
最初に紹介されたのは、最上階にもかかわらず家賃29,500円という破格の物件。一見普通のマンションに見えるが、エレベーターのボタン配置が「開く」の隣に「3」階ボタンがあるなど、入口から珍しさを見せる。室内はリフォーム済みで綺麗だが、クローゼットの中には配管がむき出しになっていたり、洗濯機置き場の上には謎のカーテンレールが設置されていたりと、設計の意図が読めない箇所が散見された。
続いて、宮崎県の最安値だという家賃20,000円の物件へ。海の間近という絶好のロケーションに加え、内装はリフォーム済みで非常に綺麗な状態である。出演者一同が「これで2万円は安すぎる」と絶賛するほどの優良物件かと思いきや、玄関の収納棚には謎の三角形の棚板が設置されているなど、やはり一筋縄ではいかない個性も光っていた。
最後に訪れたのは、出演者が「これは珍だ」と確信したメゾネットタイプの物件。玄関を開けると、壁や扉がすべて銀色に輝くギラギラの内装が広がっていた。テラ氏は「正直言ってラブホ」と評し、その独特すぎる世界観に圧倒される。お風呂場には猫足のバスタブが鎮座し、2階の部屋も銀色の扉で統一されているなど、まさに「日本一ギラギラの家」と呼ぶにふさわしい物件であった。
チャンネル情報
ゴリラが家を見る番組です。 サブチャンネルではマイホーム購入を検討している方に、役立つ動画(？)を投稿しております。 是非チェックしてください。