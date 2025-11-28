µðÆý¥Ö¡¼¥à¤«¤é°ìÅ¾¡ªÂç¸¶¤«¤ª¤ê¤¬ÌÀ¤«¤¹¡È¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¾Ã¤¨¤¿¥ï¥±¡É¤È»öÌ³½êÅÝ»º¤Î¾×·â
¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦¡Á¥¹¥¿¡¼¶á¶·㊙Êó¹ð¡Á¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¿¼Ìë0»þ¡Ë¡£11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡ÖÉû¶È·ÝÇ½¿ÍÂç½¸·ëSP¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¡ÚÆ°²è¡ÛµðÆý¥Ö¡¼¥à¤«¤é°ìÅ¾¡ªÂç¸¶¤«¤ª¤ê¤¬ÌÀ¤«¤¹¡È¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¾Ã¤¨¤¿¥ï¥±¡É¤È»öÌ³½êÅÝ»º¤Î¾×·â
1996Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤¿¤Ã¤¿1Ç¯¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç¸¶¤«¤ª¤ê²þ¤áÂç¸¶¤¬¤ª¤ê¡£Æ±À¤Âå¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤ä»³ÅÄ¤Þ¤ê¤ä¡¢ºùÄí¤¢¤Ä¤³¤Ê¤É¤¬¤¤¤ë¡£
Èà½÷¤ÏÏ»ËÜÌÚ¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¬¡¢Í¶¤ï¤ì¤ëºÝ¡Ö¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤¬Âç¤¤¤¤«¤é·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¡£
1990Ç¯Âå¡¢·ÝÇ½³¦¤ÏµðÆý¥Ö¡¼¥à¤Ç¡¢Âç¸¶¤Ë¤â¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬»¦Åþ¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢1991¡Á98Ç¯¤Ë¥Æ¥ìÅì¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÅÁÀâ¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¥®¥ë¥¬¥á¥Ã¥·¥å¤Ê¤¤¤È¡×¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¡£
Åö»þ¡¢¼ýÏ¿¤ÏÄ«¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÊüÁ÷»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤Ê¤ÉÆþÇ°¤Ê¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¢¨²áµî¤Î±ÇÁü¤¬¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¡ÖTVer¡×¤Ç¡ª
¤½¤ó¤ÊÂç¸¶¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÂåÉ½ºî¤¬¡Ö½ÐÆ°¡ª¥ß¥Ë¥¹¥«¥Ý¥ê¥¹¡×¤À¡£
ÈÖÁÈÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢ÅìÍÎ¤«¤é90Ñµé¥Ð¥¹¥È¤Î½÷À¤ò½¸¤á¤Æ¡¢Éþ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò¤É¤ì¤À¤±Èô¤Ð¤»¤ë¤«¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¡ÖµðÆý¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÂç²ñ¡×¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡ª
¢¨²áµî¤Î±ÇÁü¤¬¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¡ÖTVer¡×¤Ç¡ª
½Ö¤¯´Ö¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ5ËÜ¤òÊú¤¨¤ëÄ¶Çä¤ì¤Ã»Ò¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢CM½Ð±éÎÁ¤â´Þ¤á¡¢Åö»þ¤ÎMAX·î¼ý¤Ï500Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢Âç¸¶¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤È¤¦¼î½ï¡¢ÍèÀ´¤¢¤Ä¤³¤Ê¤É¡¢ÎòÂå½Ð±é¼Ô¤ÇÌ¤º§¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ò½¸¤á¤¿¡ÖÂÔµ¡¡ª¥ß¥Ë¥¹¥«¥Ý¥ê¥¹¡×¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤â¡£
ÍèÀ´¤¬·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂ´¶È¤·¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦¡×MC¤Î·§ÀÚ¤¢¤µÈþ¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¤¬¡¢ÊüÁ÷¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤ÆÂç¸¶¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥¢¥Ë¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Á´82¸ø±é¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢5ËÜ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¹ßÈÄ¡£Åö»þ¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¡Ö¾Íè¡Ø¥¢¥Ë¡¼´Ñ¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ·èÃÇ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¡Ö¥¢¥Ë¡¼´Ñ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï1ÅÙ¤â¤Ê¤¤¤½¤¦(¾Ð)¡£
Âç¸¶¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤È°ú¤´¹¤¨¤ËÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤â¡¢ÉñÂæ¤Î»Å»ö¤ÏÄ¹¤¯Â³¤«¤º¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¤â»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬»Ï¤á¤¿Éû¶È¤¬¡¢¸¤¤ÎÍÎÉþ¤ä¾®Êª¤ò¥Ç¥¶¥¤¥óÈÎÇä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î»Å»ö¤¬¸º¤ê¡¢2005Ç¯¤ËÃÎ¿Í¤ÎÍ¶¤¤¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¡£
Åö»þ¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¤â¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ¤â¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒ¤«¤é¤Î¶ä¹Ô¿¶¹þ¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆÊªÉÊ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Àê¤¤»Õ¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Çä¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ÏÌ¾Á°¤Ë¤¢¤ë¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡ÈÂç¸¶¤¬¤ª¤ê¡É¤Ë²þÌ¾¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å8Ç¯´Ö¤ÏÆÃ¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²óÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢¡ÈÂç¸¶¤«¤ª¤ê¡É¤ËºÆ²þÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡ª
¼Â¤Ï¡¢30Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤¬¼«¸ÊÇË»º¤ÇÅÝ»º¡£Âç¸¶¤Ï¡¢ÅÝ»º¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÇ¸Å»²¤Î½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¡ÖÃÅÌª¡¢µÈÌÚ¤ê¤µ¤éÂ¾52¿Í¡×¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤è¤ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤È¾Ð¤Ã¤Æ¸ì¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÂç¸¶¤Ï¡¢ºÇ¶á¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛµðÆý¥Ö¡¼¥à¤«¤é°ìÅ¾¡ªÂç¸¶¤«¤ª¤ê¤¬ÌÀ¤«¤¹¡È¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¾Ã¤¨¤¿¥ï¥±¡É¤È»öÌ³½êÅÝ»º¤Î¾×·â
Âç¸¶¤«¤ª¤ê¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¾Ã¤¨¤¿¥ï¥±¤È¸½ºß¤ÎÉû¶È
1996Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤¿¤Ã¤¿1Ç¯¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç¸¶¤«¤ª¤ê²þ¤áÂç¸¶¤¬¤ª¤ê¡£Æ±À¤Âå¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤ä»³ÅÄ¤Þ¤ê¤ä¡¢ºùÄí¤¢¤Ä¤³¤Ê¤É¤¬¤¤¤ë¡£
Èà½÷¤ÏÏ»ËÜÌÚ¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¬¡¢Í¶¤ï¤ì¤ëºÝ¡Ö¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤¬Âç¤¤¤¤«¤é·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¡£
1990Ç¯Âå¡¢·ÝÇ½³¦¤ÏµðÆý¥Ö¡¼¥à¤Ç¡¢Âç¸¶¤Ë¤â¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬»¦Åþ¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢1991¡Á98Ç¯¤Ë¥Æ¥ìÅì¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÅÁÀâ¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¥®¥ë¥¬¥á¥Ã¥·¥å¤Ê¤¤¤È¡×¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¡£
Åö»þ¡¢¼ýÏ¿¤ÏÄ«¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÊüÁ÷»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤Ê¤ÉÆþÇ°¤Ê¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¢¨²áµî¤Î±ÇÁü¤¬¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¡ÖTVer¡×¤Ç¡ª
ÈÖÁÈÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢ÅìÍÎ¤«¤é90Ñµé¥Ð¥¹¥È¤Î½÷À¤ò½¸¤á¤Æ¡¢Éþ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò¤É¤ì¤À¤±Èô¤Ð¤»¤ë¤«¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¡ÖµðÆý¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÂç²ñ¡×¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡ª
¢¨²áµî¤Î±ÇÁü¤¬¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¡ÖTVer¡×¤Ç¡ª
½Ö¤¯´Ö¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ5ËÜ¤òÊú¤¨¤ëÄ¶Çä¤ì¤Ã»Ò¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢CM½Ð±éÎÁ¤â´Þ¤á¡¢Åö»þ¤ÎMAX·î¼ý¤Ï500Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢Âç¸¶¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤È¤¦¼î½ï¡¢ÍèÀ´¤¢¤Ä¤³¤Ê¤É¡¢ÎòÂå½Ð±é¼Ô¤ÇÌ¤º§¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ò½¸¤á¤¿¡ÖÂÔµ¡¡ª¥ß¥Ë¥¹¥«¥Ý¥ê¥¹¡×¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤â¡£
ÍèÀ´¤¬·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂ´¶È¤·¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦¡×MC¤Î·§ÀÚ¤¢¤µÈþ¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¤¬¡¢ÊüÁ÷¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤ÆÂç¸¶¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥¢¥Ë¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Á´82¸ø±é¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢5ËÜ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¹ßÈÄ¡£Åö»þ¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¡Ö¾Íè¡Ø¥¢¥Ë¡¼´Ñ¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ·èÃÇ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¡Ö¥¢¥Ë¡¼´Ñ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï1ÅÙ¤â¤Ê¤¤¤½¤¦(¾Ð)¡£
Âç¸¶¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤È°ú¤´¹¤¨¤ËÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤â¡¢ÉñÂæ¤Î»Å»ö¤ÏÄ¹¤¯Â³¤«¤º¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¤â»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬»Ï¤á¤¿Éû¶È¤¬¡¢¸¤¤ÎÍÎÉþ¤ä¾®Êª¤ò¥Ç¥¶¥¤¥óÈÎÇä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î»Å»ö¤¬¸º¤ê¡¢2005Ç¯¤ËÃÎ¿Í¤ÎÍ¶¤¤¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¡£
Åö»þ¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¤â¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ¤â¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒ¤«¤é¤Î¶ä¹Ô¿¶¹þ¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆÊªÉÊ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Àê¤¤»Õ¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Çä¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ÏÌ¾Á°¤Ë¤¢¤ë¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡ÈÂç¸¶¤¬¤ª¤ê¡É¤Ë²þÌ¾¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å8Ç¯´Ö¤ÏÆÃ¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²óÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢¡ÈÂç¸¶¤«¤ª¤ê¡É¤ËºÆ²þÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡ª
¼Â¤Ï¡¢30Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤¬¼«¸ÊÇË»º¤ÇÅÝ»º¡£Âç¸¶¤Ï¡¢ÅÝ»º¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÇ¸Å»²¤Î½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¡ÖÃÅÌª¡¢µÈÌÚ¤ê¤µ¤éÂ¾52¿Í¡×¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤è¤ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤È¾Ð¤Ã¤Æ¸ì¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÂç¸¶¤Ï¡¢ºÇ¶á¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£